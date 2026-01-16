Seis bajas y una buena noticia en el Betis antes de recibir al Villarreal

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este viernes la última sesión de entrenamiento antes de enfrentarse al Villarreal CF en la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Ha sido una sesión en la que el nombre propio ha sido Ángel Ortiz, que ha acumulado su segundo entrenamiento consecutivo con el grupo y apunta a estar citado por Manuel Pellegrini. Esa es la gran noticia de una sesión en la que ha vuelto a haber seis ausencias destacadas.

No podrá contar el Ingeniero con Isco, Bellerín, Aitor Ruibal, Cucho Hernández, Amrabat ni Ez Abde para este importantísimo partido en el Estadio de La Cartuja. Por tanto, en el once que saque el entrenador bético ante los de Marcelino, tendrá que cubrir esas ausencias de la mejor forma posible.

Cucho Hernández se deja ver con Manu Fajardo

El jugador colombiano estará tres semanas de baja y no podrá jugar ante el Villarreal. En este caso, se espera que se prolongue tres semanas más en una lesión muscular provocada por la ingente cantidad de minutos de alto nivel a los que ha sido sometido.