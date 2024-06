Sergi Cardona, una opción que sigue sobre la mesa del Betis

Sevilla/Tras el fichaje de Romain Perraud, la primera contratación del mercado veraniego, el Betis deberá firmar un segundo lateral zurdo. El propio José Miguel López Catalán, vicepresidente del club, confirmó en la presentación del francés la marcha de Juan Miranda, que acaba contrato, por lo que la dirección deportiva bética está en busca de una nueva figura para el carril zurdo.

En este sentido es donde aparece el nombre de Sergi Cardona, quien finaliza su vinculación con Las Palmas este 30 de junio y firmará con otro equipo como agente libre. El Betis se posicionó hace varios meses para su contratación y, dado el interés, llegó a reunirse en varias ocasiones con sus agentes.

Sergi Cardona, jugador de Las Palmas. / Europa Press / Afp 7

Siguen las conversaciones entre el Betis y Cardona

Las semanas han pasado y, pese a que la operación no está cerrada, las conversaciones entre Cardona y el club sevillano se siguen produciendo, aunque el defensor, cuyo futuro todavía no está definido, también tiene otras alternativas sobre la mesa. En el entorno del futbolista transmiten que no existen prisas por escoger una de las opciones e incluso cabe la posibilidad de quedar libre el próximo domingo 30 de junio y firmar con algún equipo antes del comienzo de la pretemporada -allá por el 6 o 7 de julio-.

Sí está definido que Cardona no seguirá en Las Palmas -se despidió hace varias semanas- y el Betis está en busca de un lateral zurdo de perfil joven, donde también emerge la opción de Abel Bretones, muy cerca de Osasuna, con lo que la secretaria técnica deberá decidir si lanzarse definitivamente a por el catalán en los próximos días.

El lateral zurdo Romain Perraud fue el primer fichaje del verano y en los próximos días se deben anunciar otros dos, concretamente la contratación de Adrián San Miguel como agente libre para ocupar la vacante de tercer portero y el traspaso definitivo de Marc Roca procedente del Leeds.