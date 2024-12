Serra Ferrer: "Para estar a la altura del Villamarín tienes que vaciarte"

SEVILLA/No hay duda alguna de que Lorenzo Serra Ferrer, por palmarés y por trascendencia, se erige como uno de los personajes de más peso histórico del Real Betis Balompié. Siempre se abre a nivel de aficionados y también a nivel mediático ese debate sobre quién es el mejor entrenador de la historia de los heliopolitanos donde unos apelan a la regularidad extendida en el tiempo del chileno y otros al nivel alcanzado en liga por el balear (jugando la Champions League). Después de mucho tiempo desde su última comparecencia pública, el que fuese entrenador y director deportivo ha atendido a los compañeros de 101 TV en una entrevista en la que ha repasado muchos temas de interés en referencia a la actualidad del equipo de las trece barras.

Comenzó, como no podía ser de otra forma, rememorando lo que significa para él la afición: "Para mí la afición del Betis significa mucho. Es una parte de mi vida muy importante y sin ellos no hubiera podido alcanzar la plenitud y la satisfacción del compromiso que adquieres cuando entrenas o trabajas para el Betis. Es un sentimiento recíproco, ya que sin su apoyo y sin su confianza no podríamos haber hecho lo que fuimos capaces de hacer".

Manuel Ruiz de Lopera y Lorenzo Serra Ferrer, con la Copa del Rey de 2005. / M. G.

El famoso 'veneno' que metía a la plantilla

Muchos son los aficionados que reclaman en situaciones concretas esa garra que exhibían sus equipos. Ese 'veneno': "Bueno es un calificativo que lo aceptas, porque es verdad que tienes que intentar transmitir todo lo que piensas y crees que se necesita para conseguir un objetivo. Yo nunca acepté moverme con objetivos menores. Lo que uno puede pensar que no es posible, a través de la ilusión, unidad, compromiso y esfuerzo... Para estar a la altura del Villamarín tienes que vaciarte".

"Cada etapa es diferente. Pero a través del juego se pueden conseguir cosas de muchas maneras según el talento, según las posibilidades que te ofrecen los futbolistas, pero ahora el Betis es un equipo con mucho talento, poco predecible y que saca el brillo a través del talento. En mis tiempos, en una etapa teníamos más, en otra menos, pero siempre fuimos muy competitivos. Todo lo que conseguimos lo hicimos con el esfuerzo de todos", certificaba comparando ambas etapas.

La explicación del déficit europeo

"Es difícil poder dar una opinión más allá de lo que es un mero espectador. No estoy dentro, por lo tanto máxima admiración y respeto a Pellegrini, que es un gran técnico. Luego, también a una plantilla muy bien dotada. Es cierto que en una competición en la que el Betis debe aspirar un poco más alto, no sé qué le puede pasar. Aún tiene posibilidades de meterse. Uno tiene la satisfacción de participar en Europa, que siempre es importante. Siempre hay que intentar estar lo más cerca posible de la Champions, pero creo que la victoria de ayer le servirá de mucho", sentenció.

Eso sí, una de las mayores dudas de la gente de a pie es por qué se busca clasificar si luego no se rinde. Lorenzo Serra lo tenía claro: "Si nos clasificamos a Europa y no somos capaces de mantenernos en un escalón alto, sirve de poco".

Manuel Pellegrini. / Real Betis

Pellegrini o Serra Ferrer, cuál ha sido el mejor Betis

Tuvo tiempo también para poder hablar del Ingeniero y también de comparar ambas etapas: "Es un gran entrenador, un gran profesional. Como persona no he tenido el gusto, pero sí fui una de las personas que más me interesé para que pudiera venir al Betis. Es un entrenador responsable, respetuoso, ambicioso, transmite bien y se hace respetar por todas sus ideas y criterios".

"En cada etapa hay una parte importante. El público lo pasa bien, los objetivos los ha conseguido... A partir de aquí el tiempo pone a cada uno en su sitio. He formado parte de la historia del Betis, estoy orgulloso y satisfecho y Manuel imagino que también. Mi etapa pasó y ahora le deseo lo mejor a los que están y los que vendrán", cerró.

Concluía finalmente con un mensaje sobre la entidad, sobre lo que realmente significan para él las palabras de Real Betis Balompié: "Bueno, el Betis es una parte muy importante de mi vida en la cual me sentí muy a gusto. Ahora también me siento muy satisfecho de haber dejado muchos amigos y personas conocidas. Para mí, el Betis es una satisfacción que forma parte de mi familia, tertulias y muchas situaciones en concreto. La respetaré y la querré siempre".