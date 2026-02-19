La solidez en La Cartuja y el histórico con el Rayo, avales del Betis en busca del póker

En las cinco campañas anteriores de Manuel Pellegrini al frente del Betis el equipo siempre ha disfrutado de una racha positiva de resultados que lo han disparado en la clasificación. El conjunto bético encadena ahora tres triunfos seguidos en LaLiga desde que venciera al Valencia por 2-1 y ganase a domicilio al Atlético (0-1) y al Mallorca (1-2). Ante el Rayo busca la cuarta victoria consecutiva con el aval de jugar en La Cartuja, donde a pesar de haber perdido tres partidos (más el de Copa) el conjunto verdiblanco se hace fuerte siendo el quinto mejor local con 22 puntos (siete encuentros ganados y uno empatado).

Este curso el Betis viene mostrado una sólida imagen jugando como en La Cartuja con 22 goles a favor y sólo 12 en contra, manteniendo cinco veces la portería a cero mientras que sólo en una ocasión se quedó sin marcar.

Ese rendimiento refuerza la moral heliopolitana cara a recibir al Rayo, un rival ante el que no pierde en casa en competiciones oficiales desde hace más de una década. Según el histórico de enfrentamientos, el Betis ha cosechado cuatro victorias y cuatro empates en los últimos ocho duelosdesde aquella última victoria madrileña en agosto de 2012 (1-2). De hecho, en las veintiséis visitas oficiales del Rayo al Betis en todas las competiciones el balance general es de 14 victorias para los verdiblancos, ocho empates y sólo dos triunfos del Rayo.

Echando la vista atrás al pasado más reciente en la temporada 2023-24 el Betis se impuso por 1-0 en Sevilla y luego obtuvo un empate (1-1) la pasada campaña. En los últimos duelos de liga, los marcadores han tendido al equilibrio con empates 1-1 o 0-0, pero siempre con el Rayo incapaz de sumar tres puntos en el campo bético desde hace más de 13 años.

Este dato no sólo da tranquilidad al cuadro verdiblanco, sino que alinea con las sensaciones de un equipo que, a pesar de las exigencias de LaLiga, ha encontrado consistencia como anfitrión esta temporada. El Rayo, por su parte, llega con dificultades fuera de casa encadenando cuatro derrotas seguidas en estos momentos.

El Betis es un equipo muy regular con Manuel Pellegrini y en las cinco campañas previas siempre pasó por una racha de resultados positiva. Busca ahora el cuatro triunfo seguido, aunque el récord está en los seis de la temporada pasada. Entre las jornadas 24 y 29 ganó a la Real Sociedad (3-0), el Getafe (1-2), el Real Madrid (2-1), Las Palmas (1-0), el Leganés (2-3) y el Sevilla (2-1) antes de que la dinámica se cortara empatando con el Barcelona (1-1) a domicilio. En la 2023-24 estuvo 13 partidos sin perder de la jornada 6 a la 18, con nueve empates y cuatro victorias entre medio no seguidas, mientras que en la 2022-23 firmó dos rachas de tres triunfos seguidos. En la 2021-22 encadenó cuatro victorias entre las jornadas 14 y 17 (0-3 al Elche, 3-1 al Levante, 0-1 con el Barcelona y 4-0 a la Real Sociedad); y en la 2020-21 ganó cuatro partidos de la jornada 23 a la 26 (1-2 al Villarreal, 1-0 al Getafe, 0-1 al Cádiz y 3-2 con el Alavés) para enlazar después 11 encuentros sin perder desde la jornada 28 al final del campeonato, aunque ganando cuatro partidos de forma escalonada.