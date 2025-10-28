Del trabajo hasta la extenuación de Amrabat a la descolocación de Pau López

Amrabat persigue a Giuliano Simeone en un duelo que se dio en varias ocasiones.

Derrota de un Betis que no pudo darle otra alegría a los béticos en el Estadio de la Cartuja. El conjunto de Pellegrini encajó los goles en momentos claves para el desarrollo del encuentro y, pese a su esfuerzo, no fue capaz de poner al Atlético en apuros después del 0-2.

Amrabat | Entre el ritmo de la primera parte y la soledad de la segunda...

Amrabat se tira al césped extenuado por su esfuerzo mientras los atléticos celebran su triunfo. / Antonio Pizarro

No es extraño que acabara el partido realmente fundido, pues se tuvo que pegar una paliza considerable. En la primera parte, el ritmo del Atlético fue alto y Giuliano Simeone lo retó a varias carreras complicadas de recuperar. En una de ellas salió airoso. Después, sin Marc Roca al lado, tenía demasiados metros para él y colaboró al dominio de los suyos.

Abde | Su disparo en la falta directa fue espectacular

Abde pelea por un balón con Giuliano Simeone. / Antonio Pizarro

Sorprendió que fuera el lanzador sin ningún tipo de dudas en la falta que tuvo el Betis en las cercanías del área del Atlético, pero después de ver el lanzamiento se disipó la incógnita. Su golpeo con el interior fue fortísimo y se estrelló con violencia en el larguero. Un gran lanzamiento.

Pau López | En el segundo gol dejó la portería demasiado descubierta

Pau López se lanza con nulas opciones de detener el disparo de Álex Baena. / Antonio Pizarro

La jugada fue muy rápida con el Betis reclamando la acción entre Natan y Le Normand, pero la resolución dejó dudas. Primero, porque varios defensas se quedaron parados pensando que había acabado el peligro y después porque Pau López le dejó demasiada portería abierta a Álex Baena.

Lo Celso | Salió con ganas y abrió caminos para el 1-2

Lo Celso dispara con la derecha en una de las ocasiones más claras del Betis. / Antonio Pizarro

No fue titular en un partido de este calado y entró tras el descanso con el marcador ya con un cero a dos. El zurdo argentino se metió en el juego desde el principio con un intento de empalme a las manos de Oblak. Metió buenos balones y tuvo una gran ocasión, pero golpeó con la derecha...