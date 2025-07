Valentín Gómez, una apuesta más económica ahora que en 2024

Si no ocurre nada extraño, Valentín Gómez, central de 22 años, será el séptimo fichaje –contando la compra de Natan– este verano del Betis. El central llegó a Sevilla el miércoles por la noche y el jueves pasó unos exhaustivos reconocimientos médicos antes de estampar su firma, posiblemente hasta 2030, con la entidad heliopolitana.

La operación, según medios argentinos, se cerró en 5,5 millones de euros netos por el 90% del pase, con 1,2 millones de euros adicionales en objetivos, una cantidad mucho menor por la que River Plate casi se hizo con el futbolista hace un año. Entonces el acuerdo por el jugador para el traspaso era de 10 millones, pero el futbolista no superó las pruebas médicas por problemas en sus rodillas.

La negociación se hizo a través del City Group y el Palermo, club satélite del grupo empresarial dueño del Manchester City, que contemplaba, según fuentes locales, la compra total de su ficha y la cesión al equipo Millonario. Con contrato hasta finales de 2026 con Vélez Sarsfield, después de que River no concretase su fichaje jugó con su equipo con normalidad, acabando el Torneo Apertura el pasado cinco de mayo y disputando después dos encuentros más de la Copa Libertadores ese mismo mes. Su último partido fue el 9 de julio, contra Estudiantes, en la final de la Supercopa Internacional –jugó los 90 minutos– , ya que no participó este mes en el inicio del Torneo Clausura. En la primera jornada ante Tigre arrastraba una sanción del Clausura y contra Platense, el pasado 19 de julio, ya no fue convocado.

La opción de Deossa

Por otra parte, el Betis sigue a la espera de reforzar el centro del campo tras las salidas de Johnny Cardoso y William Carvalho. El colombiano Nelson Deossa es una de las opciones seguidas, aunque hay otros interesados como el West Ham, el Nottingham Forest, el Palmeiras y la Roma por el mediocentro, que antes debe acordar su salida del Rayados de Monterrey, con el que el Betis mantiene una buena relación. Su agente, César Tobón, ha viajado a México para resolver el futuro del jugador, tasado en casi 14 millones por su club, un precio superior a la oferta heliopolitana de ocho millones por el 80% de sus derechos.