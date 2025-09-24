Los jugadores del Real Betis hacen feliz a un pequeño aficionado antes del debut en Europa League

El Nottingham Forest será el primer rival de los verdiblancos en competición continental esta temporada

Tres históricos como Isco, Rubén Castro y Fekir coinciden en su opinión sobre el Real Betis

Los jugadores del Real Betis hacen felices a un pequeño aficionado antes del debut en Europa League

Los jugadores del Real Betis Balompié han realizado esta mañana una sesión de activación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de concentrarse en el hotel a escasas horas de su debut europeo frente al Nottingham Forest. Un pequeño aficionado verdiblanco y su balón han sido los protagonistas de la llegada del equipo a las instalaciones, ya que varios futbolistas se han acercado para saludarlo y firmar el esférico.

También te puede interesar

Lo último

stats