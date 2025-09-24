Los jugadores del Real Betis hacen feliz a un pequeño aficionado antes del debut en Europa League
El Nottingham Forest será el primer rival de los verdiblancos en competición continental esta temporada
Los jugadores del Real Betis Balompié han realizado esta mañana una sesión de activación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de concentrarse en el hotel a escasas horas de su debut europeo frente al Nottingham Forest. Un pequeño aficionado verdiblanco y su balón han sido los protagonistas de la llegada del equipo a las instalaciones, ya que varios futbolistas se han acercado para saludarlo y firmar el esférico.