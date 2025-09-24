Los jugadores del Real Betis Balompié han realizado esta mañana una sesión de activación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de concentrarse en el hotel a escasas horas de su debut europeo frente al Nottingham Forest. Un pequeño aficionado verdiblanco y su balón han sido los protagonistas de la llegada del equipo a las instalaciones, ya que varios futbolistas se han acercado para saludarlo y firmar el esférico.