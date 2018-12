Nunca una derrota llegó a ser tan dulce

Nunca una derrota fue tan dulce. El PP perdió ayer un diputado por Córdoba en el Parlamento andaluz con respecto a los anteriores comicios autonómicos de 2015, pero a pesar de esa bajada de votos, los populares cordobeses se sintieron ganadores de las elecciones tras conocer el escrutinio y, sobre todo, tras ver aparecer al líder regional de Ciudadanos en televisión, Juan Marín, anunciando que el resultado electoral iba a traer consigo un cambio en Andalucía, el cambio que puede ser posible si tras sumar los escaños del PP, los del partido de Juan Marín y los de Vox estas tres formaciones acaban llegando a un acuerdo.

“Queridos amigos, Andalucía ha votado cambio”. Con esta frase comenzó el presidente provincial del PP y número tres al parlamento andaluz por dicho partido, Adolfo Molina, su análisis de los resultados electorales ante afiliados y simpatizantes. “Después de 40 años Andalucía ha votado cambio”, añadió. Junto al número uno de la candidatura, José Antonio Nieto, y la número dos, Beatriz Jurado, –los tres de la lista del PP que han conseguido escaño–, Molina insistió en que “hemos conseguido lo que habíamos soñado durante mucho tiempo, el cambio en Andalucía, un cambio que tiene que liderar la fuerza que ha quedado por encima de las que están en ese bloque del cambio. Tenemos esa responsabilidad y no vamos a defraudar, porque nunca lo hacemos”, defendió. Molina destacó que “en Córdoba seguimos manteniendo esa segunda plaza que tiene que liderar el cambio”.

Para sentenciar que “hemos hecho historia y ahora lo que nos queda es agradecérselo a quien nos ha apoyado trabajando por una Andalucía mejor, por esa Andalucía que queremos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos, trabajando por esa Andalucía por la que hemos soñado, Y no vamos a defraudar”,Tras Adolfo Molina tomó la palabra José Antonio Nieto ante unos militantes totalmente entregados en una noche electoral de esas que en el PP de Córdoba no se olvidarán.

Al inicio de su intervención, Nieto como Molina insistió en que “estamos haciendo historia”. “No os podría explicar lo que he sentido cuando he oído a la que hasta ahora era la presidenta de la Junta de Andalucía decir que cómo es posible que quien gana las elecciones no gobierne”, relató a los suyos recordando que él ganó las pasadas elecciones municipales en Córdoba y que un pacto entre el PSOE e IU con el apoyo de Ganemos le arrebató la Alcaldía.

“Modestamente, se lo voy a explicar, porque algo sé, algo sé de ganar unas elecciones, quedarte a un escaño de la mayoría absoluta y que no te dejen gobernar. ¿Sabéis lo que dicen cuando pasa eso? Pues que ha votado el pueblo; y ahora el pueblo, como decía Adolfo Molina, ha dicho quiero cambio y va a tener ese cambio”, relató.

Nieto insistió en que pensaba que tras la caída en votos Susana Díaz iba a dimitir “pero no lo ha hecho, porque piensa que quien gana las elecciones tiene que gobernar, pero ya es tarde”, puntualizó.

También dijo que esperaba la dimisión del José Félix Tezanos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), “que hizo una encuesta en la que de cinco de los partidos que podían conseguir escaños ha acertado en uno, y a medias”. Para concluir, relató que “después de este cambio histórico que devolverá la ilusión a esta tierra llegará la oportunidad de muchos alcaldes que la están esperando y que llegará en mayo”.