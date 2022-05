Causas que pueden impedir llegar al orgasmo

Llegar al orgasmo no es el único objetivo de la relación sexual. Pero no lograr el mismo es un motivo cada vez más habitual de consulta en los gabinetes de Sexología, tanto en mujeres como en hombres. Según el estudio Ficción Vs Realidad en el Sexo de Bijoux Indiscrets, el 22,5 % de las mujeres encuestadas decía no llegar al orgasmo durante sus relaciones sexuales y el 30% reconocía que sus orgasmos eran mucho mejores durante la masturbación.

Es cierto que una relación sexual puede aportar placer físico, conexión con la pareja y bienestar físico y emocional, sin alcanzar el orgasmo. Sin embargo, la incapacidad para alcanzar el mismo puede suponer un motivo de frustración importante para muchas personas. Tanto para la persona que no lo alcanza, como para su pareja. La dificultad para llegar al orgasmo, además, lleva a muchas mujeres a fingirlo. Así lo desvelaba también en 2020 otra encuesta, esta vez realizada por la marca de juguetes de lujo LELO, según la cual el 60% de las españolas ha fingido el orgasmo en algún momento de su vida.

A este respecto, los motivos que pueden estar impidiendo alcanzar la cima pueden ser diversos y responder a cuestiones físicas o psicológicas. Estos son algunos de los más comunes:

Dispareunia o dolor en la penetración

Hay mujeres que no solo no disfrutan de las relaciones sexuales, sino que pueden llegar a sentir dolor durante las mismas. La llamada dispareunia o dolor en la penetración es, de hecho, una dificultad sexual bastante común que afecta al 12-15% de mujeres en edad fértil y hasta 45,3-55% de mujeres posmenopaúsicas. Las razones pueden ser psicológicas, pasando por el miedo a la penetración por desconocimiento o malas vivencias pasadas, o incluso la falta de concentración, si las relaciones surgen en un momento en el que hay conflicto entre la pareja.

Igualmente, puede estar relacionada con momentos de la vida como la menopausia o los meses posteriores al parto, aunque la causa más común suele ser la falta de excitación y, por tanto, de lubricación, si la penetración se produce sin suficiente estimulación previa. Es por ello que acaba siendo dolorosa.

El estrés como enemigo para llegar al orgasmo

Uno de los motivos más comunes que impiden disfrutar plenamente de las relaciones sexuales es estar atravesando una etapa de altos niveles de estrés. Para analizar esta cuestión, recientemente, la Universitat Jaume I estudiaba la influencia del estrés percibido en la función sexual de hombres y mujeres jóvenes. Así, concluía que existían relaciones estadísticamente significativas entre el estrés y los componentes de excitación sexual, lubricación, orgasmo, satisfacción sexual y dolor en las mujeres. También de satisfacción general en el caso de los hombres.

Incluso hay personas que llegan a desconectar de la propia relación en lo que se conoce como “Rol del espectador”. Este, básicamente se traduce por observar el momento como si fuéramos una tercera persona viendo una película, en vez de uno de los protagonistas.

No coordinarse con la pareja

Es habitual que mujeres que sí llegan al orgasmo durante la masturbación no lo hagan con su pareja, precisamente por una falta de coordinación o de comunicación con la misma. Puede que sea cuestión de necesitar diferentes tiempos o incluso diferentes estímulos. En este sentido, hay estudios que han analizado los diferentes tipos de estímulos que hombres y mujeres consideran sexualmente atractivos y excitantes. Así, la motivación sexual, las expectativas percibidas del rol de género y las actitudes son factores cognitivos que probablemente influyen en la respuesta a los estímulos sexuales, especialmente en las mujeres.

En este punto, hay que reseñar que muchas veces el problema es que gran parte de las mujeres necesita de la estimulación del clítoris para llegar al orgasmo y no solo la estimulación vaginal. Sobre esta cuestión, también se ha comprobado que, en las mujeres, mover la pelvis y el tronco en un movimiento de vaivén hacia adelante y hacia atrás durante el coito vaginal podría facilitar llegar al orgasmo.

Falta de educación sexual

Finalmente, otro de los grandes hándicaps de las relaciones sexuales es la falta de una educación sexual reglada. Esto lleva, en muchas ocasiones, a tener que enfrentarse a tabús y falsos mitos que impiden disfrutar de los encuentros eróticos. De hecho, trabajos de este mismo año han afirmado que el placer ha sido pasado por alto y estigmatizado en la promoción de la salud y la educación sexual. Sin embargo, está comprobado que incluir el placer sexual en nuestra educación sexual mejora también los resultados de la salud sexual y reproductiva.