Atención Intermedia: una respuesta asistencial a medida

Las necesidades asistenciales y clínicas de la población son cambiantes conforme avanzan las etapas de vida y, por tanto, debutan o evolucionan las patologías. Es por ello que las respuestas sanitarias deben adaptarse a estas realidades emergentes, y no siempre pueden ofrecerse esas respuestas desde los mismos recursos, dispositivos o tipos de atención. Así lo asegura el subdirector asistencial de los centros hospitalarios y asistenciales de San Juan de Dios en Andalucía y Canarias, Diego Núñez, quien avanza una alternativa novedosa en Andalucía, la Atención Intermedia, que ya se está implementando en los centros de la Orden Hospitalaria en Granada o Jerez de la Frontera (Cádiz) de cara a promover una recuperación más rápida de la enfermedad, evitar el incremento del grado de dependencia y maximizar la autonomía de las personas atendidas, intentando evitar el ingreso innecesario en el hospital de agudos.

La Atención Intermedia es un área de especialización que va más allá de la atención sociosanitaria tradicional que reciben las personas de edad, con enfermedades crónicas o enfermedades incurables. “Generalmente, este perfil de pacientes acude varias veces al año a las urgencias de los hospitales porque padecen crisis recurrentes derivadas de su enfermedad. Requieren de una estabilización de estas crisis, pero los gestores de salud, pública y privada, debemos hacer la reflexión sobre si la mejor solución es el ingreso en el hospital de agudos tradicional para estas personas. En San Juan de Dios, ya tenemos experiencia y resultados en otras comunidades autónomas, y hemos podido comprobar que no es un hospital de agudos el dispositivo adecuado para ello”.

Según Núñez, las personas que presentan estos perfiles de vulnerabilidad requieren de hospitalizaciones más específicas, en hospitales de atención intermedia donde se integran elementos clave del modelo asistencial de atención geriátrica y paliativa especializada. “La convalecencia prolongada de estas de personas en un hospital de agudos conlleva que el paciente sufra efectos adversos asociados a la hospitalización, como pueden ser las caídas, la desorientación, el delirium, las infecciones recurrentes, etc. que alargan aún más sus ingresos, y no hay necesidad de ello cuando hablamos de personas que no requieren ni la tecnología, ni especialistas en diagnóstico, ni los recursos para la reanimación y hospitalización con los que se dota un hospital de agudos”, explica.

Sin embargo, estos pacientes lo que sí necesitan es una respuesta asistencial capaz de promover una recuperación lo más rápida posible basada en cuidados geriátricos, paliativos o rehabilitación entre otros. Y esto es exactamente la Atención Intermedia, un área que promueve la atención integral al paciente, conjugando todas las especialidades que requiere, lejos de la tradicional atención sociosanitaria, que se basa en una atención fragmentada. Del mismo modo, la Atención Intermedia se desliga del modelo clásico de atención hospitalaria para llevar a cabo una asistencia en el contexto de un hospital específico de atención intermedia, su domicilio, su residencia o en espacios sociosanitarios de convalecencia destinados concretamente a este fin. “El hecho de no ingresar a estos pacientes en hospitales de agudos, permite que la recuperación de los mismos sea más rápida y cómoda para ellos”, matiza el subdirector asistencial de San Juan de Dios.

En el Hospital San Rafael de Granada y en el Hospital San Juan Grande de Jerez, ambos pertenecientes a San Juan de Dios, ya han dado los primeros pasos en este sentido, implantando unidades de Cuidados Intermedios. Nuñez explica que desde la Orden se ha llevado a cabo un trabajo de reflexión y profundo análisis que ha permitido sentar las bases de este modelo que abanderan centros como el Parc Sanitari Sant Joan de Deu, de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, o el Hospital Sant Joan de Deu Palma Inca, en Palma de Mallorca. “Por ello, confiamos en que las Administraciones Públicas competentes puedan constatar la ventaja asistencial que supone la Atención Intermedia para estos pacientes, que se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad y que se muestran muy satisfechos con este nuevo modelo”.