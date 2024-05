Día Europeo de la Obesidad: los mejores tratamientos para combatirla

El 20 de mayo es el Día Europeo de la Obesidad. La Organización Mundial de Salud define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad, definida como un índice de masa corporal superior a 30 kg/m2, se ha considerado una epidemia del siglo XXI. Según los datos oficiales más recientes, existe un aumento en la cantidad de personas obesas mayores de 18 años en Europa.

“La obesidad es una enfermedad y debe ser tratada como tal ya que se ha asociado a varias enfermedades crónicas, incluidas la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, así como varios tipos de cáncer”, explica el doctor Pedro Rosón, jefe de servicio de aparato digestivo del hospital Vithas Xanit Internacional. En la Unión Europea, las personas que tienen un índice de masa corporal de 30 o más se consideran obesas, lo que representa un 15,9% de la población. El 46,1% de la población tiene un peso normal, el 35,7% tiene sobrepeso y el 2,3 % tiene un peso por debajo de su peso ideal.

El doctor Pedro Rosón matiza que no solo afecta a la población adulta, sino que también existe el sobrepeso en la infancia y la adolescencia, lo que puede predisponer a enfermedades como la diabetes de tipo 2 y enfermedades cardiovasculares durante la vida adulta. Además, señala que la obesidad en la infancia y la adolescencia tiene consecuencias psicosociales negativas porque afecta el rendimiento escolar, la calidad de vida, la estigmatización, la discriminación y recalca que los niños con obesidad infantil tienen muchas probabilidades de ser obesos adultos.

Cirugía bariátrica segura

La provincia de Almería es la más afectada en España por el sobrepeso, con un 44,1% de su población, según un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). El doctor Ricardo Belda, quien es el coordinador de la Unidad de Obesidad y cirujano bariátrico en el Hospital Vithas Almería, comenta las estadísticas. Según los estudios más recientes, es evidente que la obesidad sigue aumentando. "Desde nuestra Unidad de Obesidad, queremos enseñar a los pacientes con obesidad que no hay motivos para temer la cirugía bariátrica", explica Belda. Es verdad que hace años había más complicaciones debido a que la cirugía era diferente y se llevaba a cabo con una cirugía abierta. No obstante, en la actualidad, si la operación se realiza mediante laparoscopia y bajo la supervisión de especialistas, el riesgo es mínimo y en la mayoría mucho menor que si no se realiza. Es importante tener en cuenta que la obesidad es una de las principales causas de muerte y problemas de salud en las sociedades occidentales, afirma Belda.

La obesidad va mucho más allá de la acumulación de grasa corporal; es una enfermedad crónica y compleja. Tiene muchos componentes físicos, metabólicos, emocionales y sociales que interactúan. Los excelentes resultados que ofrecen los nuevos tratamientos farmacológicos y endoscópicos que han salido al mercado en los últimos años no serían posibles sin el apoyo y complemento de programas de reeducación nutricional, salud mental y ejercicio físico para conseguir unos hábitos saludables sostenibles en el tiempo. La Unidad de Obesidad del Hospital Vithas Málaga cuenta con un equipo multidisciplinar formado por personas de diversos campos, como médicos, nutricionistas, psicólogos, cirujanos o profesionales de entrenamiento personal. El tratamiento multidisciplinario tiene muchas ventajas. Permite en primer lugar un enfoque integral de la obesidad, considerando no solo la pérdida de peso, sino también la salud mental, la calidad de vida y las posibles complicaciones médicas. Además, para mantener los resultados, es necesario recibir apoyo emocional y motivacional. El Dr. Carlos Marra López Valenciano, jefe y coordinador de la Unidad de Obesidad del Hospital Vithas Málaga, confirma que no buscamos un peso ideal basado solo en un IMC, sino un peso saludable basado en buenos hábitos para que se pueda mantener en el tiempo y obtener un gran retorno en salud reduciendo las complicaciones médicas derivadas de la obesidad.

Nuevos avances científicos en farmacología

El equipo de Endocrinología y Nutrición, liderado por el Dr. Cristóbal Morales, utiliza la farmacología como un "tratamiento personalizado y acompañado" para abordar la obesidad y el sobrepeso. Para mantener un peso saludable, es fundamental que los pacientes sean monitoreados por una unidad multidisciplinar especializada en obesidad y que reciban seguimiento médico. Este respaldo farmacológico se basa en la ciencia con resultados muy favorables, donde los fármacos han demostrado disminuir el peso del paciente hasta el 16% en dos años. La cifra es muy positiva desde el punto de vista de la salud, siempre y cuando esté acompañada de un seguimiento de expertos, ya que no se trata de adelgazar sino de construir hábitos saludables que se extiendan en el tiempo, destaca el Dr. Morales.

El equipo de Vithas Sevilla incorpora a los tratamientos su propia investigación, realizando más de 30 ensayos clínicos sobre salud metabólica y cardiovascular, donde la obesidad y la diabetes son los estudios con mayor impacto social y médico. “Somos, además de profesionales de la salud, investigadores, pues la obesidad es una enfermedad con más de 200 complicaciones asociadas, las cuales necesitan un estudio y acompañamiento, siempre desde una perspectiva humanizada del paciente, que le haga sentir acompañado. No podemos olvidar que la obesidad es una enfermedad con mayúsculas, que tiene muchos componentes biológicos, genéticos, hormonales y sociales”, finaliza el especialista en endocrinología.

Unidad de Obesidad de Vithas Granada

La Dra. Ana García Navarro, jefa del servicio de cirugía general y aparato digestivo y de la Unidad de Obesidad de Vithas Granada, afirma que “no existe un tratamiento o intervención ideal que pueda aplicarse a todos los pacientes de manera indiscriminada. En nuestra unidad de obesidad para la elección del tratamientoadecuado en cada paciente, tenemos en cuenta distintos factores: el principal, es el objetivo del tratamiento (que puede ser perder peso o bien controlar la tensión, la diabetes, la apnea u otras patologías causadas por la obesidad). En segundo lugar, las enfermedades que padezca, pues condicionan el riesgo quirúrgico o incluso pueden contraindicar un tratamiento determinado. Y, por supuesto, tras ofrecer al paciente toda la información ponemos a su disposición nuestros más de veinte años de experiencia para ofrecerle el tratamiento que prefiera entre los que se adapten a su perfil”, concluye la Dra. Navarro.