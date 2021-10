E-Health aplicada a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal

El área de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) de la unidad de aparato digestivo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha logrado reducir en un 90% las entradas a urgencias y en un 75%, las hospitalizaciones de los pacientes crónicos de estas patologías gracias a la telemedicina implementada en su estrategia digital mediante un portal y una app de atención 24 horas, siete días de la semana. La recién nombrada directora médica del hospital San Juan de Dios y especialista en aparato digestivo experta en EII, Yolanda Torres, lidera este proyecto que pretende empoderar al paciente de su enfermedad y trabajar con él en un modelo de consulta a demanda, evolucionando hacia una medicina individualizada que aporta calidad de vida a los pacientes y sus familias.

Hace unos años, esta doctora del San Juan de Dios del Aljarafe recogió el guante de las demandas que sus pacientes realizaban a través de las encuestas de calidad: “nuestros pacientes requerían una mejora en la accesibilidad al especialista en caso de dudas o de descompensaciones de su enfermedad”, explica. El respaldo de este centro de la Orden Hospitalaria y su dirección, hacia nuevas iniciativas enmarcadas en la estrategia digital del hospital, impulsó este proyecto con la creación del portal de consulta telemática, que se puso en marcha, en pruebas, en 2017. Mediante esta nueva herramienta, el paciente podía contactar con su médico en cualquier momento. “Comenzamos a caminar hacia el concepto de hospital sin paredes, del que hoy estamos muy cerca”, asegura.

En opinión de la especialista del San Juan de Dios, las personas con una enfermedad crónica, como es el caso de los pacientes con EII –colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn-, deben tener un acceso fácil y rápido a su médico, porque es en los momentos en los que sufren una descompensación de su enfermedad cuando realmente requieren una atención inmediata, y no tanto en las visitas protocolarias para revisiones, que no suelen coincidir con una crisis de su dolencia. “Un paciente crónico puede descompensarse en cualquier momento: puede presentar sangre en las heces, diarreas, dolor abdominal, etc. Saber que cuentan con un portal en el que presentan su situación y en menos de 24 horas van a recibir una respuesta corrigiendo la medicación, o bien informándole de que le haremos pruebas complementarias o incluso que se le citará para verlo en consulta en las próximas horas, aporta calidad a la asistencia que estamos prestando, porque esto los tranquiliza y corrige estas situaciones en un plazo muy breve”, explica.

Antes de comenzar a usar esta herramienta, los pacientes participaron en talleres de formación para saber cómo y cuándo han de hacer uso de la misma. La alfabetización en su enfermedad y el hecho de conocer cómo entrar en contacto digitalmente con la unidad de EII han hecho que esta plataforma sea un éxito, ya que, hasta la fecha, un 40% de su pool de pacientes ya participa de la atención digital e-Health con unos índices de satisfacción que rozan el 100%.