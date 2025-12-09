Tecnología española que impulsa la salud a largo plazo

Al intervenir sobre factores como la energía celular y el estrés oxidativo, estos sistemas buscan proteger la reserva funcional del organismo.

España se está consolidado como uno de los polos europeos de innovación en salud y bienestar, con un gran número de proyectos centrados en no solo tratar la enfermedad, sino prevenir y preservar la funcionalidad del organismo a lo largo de la vida. Entre las líneas más avanzadas se sitúan las tecnologías que actúan sobre los mecanismos biológicos del envejecimiento.

Factores como la inflamación crónica de baja intensidad y el estrés oxidativo celular se consideran hoy marcadores centrales del envejecimiento biológico y de numerosas patologías asociadas, desde enfermedades cardiovasculares hasta neurodegenerativas.

Una de las estrategias más innovadoras para abordar este desafío es el concepto de exposoma, que engloba el conjunto de factores (externos, personales e internos) que afectan la salud a lo largo de la vida y que influyen en la expresión genética y el funcionamiento del organismo. La compañía española Biow, con un enfoque de mantenimiento de la salud y bienestar preventivo activo, ha desarrollado tecnología capaz de convertir dormitorios, espacios de trabajo e incluso salas hospitalarias en entornos exposómicos respirables más saludables.

Al intervenir sobre factores como la energía celular y el estrés oxidativo, estos sistemas buscan proteger la reserva funcional del organismo y retrasar la pérdida de capacidades físicas y cognitivas. La exposición continuada a estos entornos permite disponer de más energía para las células, reducir la inflamación de bajo grado y mejorar la función de distintos tejidos. En definitiva, se trata de reforzar las capacidades internas del cuerpo para repararse y mantenerse en equilibrio.

“Biow influye directamente en tres ejes esenciales para un envejecimiento saludable: la salud biológica a largo plazo, un descanso reparador y el mantenimiento tisular y funcional. Centrado en la optimización de la respiración mitocondrial, la eficiencia celular y la resiliencia antioxidante, promueve beneficios de bienestar y rendimiento fisiológico, respaldados por datos científicos” explica Enrique Caso, director Biomédico de Biow y CEO científico de Myomics.

La medicina preventiva no se limita a tratar enfermedades, sino que se convierte en una herramienta activa para preservar la funcionalidad del organismo, mejorar la calidad de vida y potenciar la energía diaria. Así, España no solo lidera en innovación en salud, sino que también avanza hacia un modelo de envejecimiento más inteligente y pleno, donde vivir más significa, sobre todo, vivir mejor.