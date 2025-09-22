Andalucía es una de las comunidades autónomas menos longevas de España: no entra en el top 50 de Europa

España ha sido considerada como uno de los países con un porcentaje más alto de esperanza de vida. Italia, Suecia, y Francia son los que se mantienen más cerca del ranking todos con una media más alta de 80. Pero a nivel andaluz, la situación no es tan exitosa, ya que se encuentra por debajo de los 50 primeros puestos a nivel europeo con una esperanza de vida de 82,7. Es cierto que, no debemos alarmarnos porque las cifras siguen siendo buenas, pero más bajas que la mayoría de los españoles, en concreto 15 comunidades autónomas.

Como explica el último Focus on Spanish Society, publicación editada por Funcas, en las últimas décadas todos los países europeos han visto crecer paulatinamente la esperanza de vida, una de las grandes conquistas de las sociedades modernas, fruto de la mejora de las condiciones de vida, la alimentación y la atención sanitaria. Los países del sur y algunos del norte lideran la longevidad, mientras que los del este -sobre todo Letonia, Bulgaria, Rumanía y Hungría- se sitúan en los niveles más bajos, con diferencias de más de ocho años a lo ancho del continente.

Mujeres europeas: las españolas son las más longevas

Las mujeres europeas viven de media 84,4 años, frente a 79,2 los hombres. España repite este patrón, pero con una brecha algo mayor: las españolas son las más longevas de Europa, con 86,7 años, uno más que las francesas, mientras que los españoles, con 81,3 años, ocupan el quinto puesto, a solo 0,4 años (cinco meses) de Luxemburgo y Suecia, que comparten la primera posición con 81,7 años. La diferencia entre mujeres y hombres se ha reducido en España en las tres últimas décadas. En 1990, las mujeres vivían de media 7,3 años más que los hombres (9,1% más); en 2023, la brecha bajó a 5,4 años (6,2%). La razón es que los hombres han ganado más esperanza de vida (+8 años desde 1990, frente a +6,1 en las mujeres).

A nivel español, Madrid encabeza el ranking de las regiones europeas, con 86,1 años de esperanza de vida, seguida de Navarra (4º puesto) y Castilla y León (6º). En total, 15 comunidades autónomas se encuentran en el top 50 europeo (de 242 regiones con datos disponibles). Solo Canarias (82,8 años), Andalucía (82,7), Melilla (81,6) y Ceuta (81,3) quedan fuera.

El caso de las mujeres es aún más llamativo. En Madrid alcanzan los 88,3 años de esperanza de vida, cifra solo superada por la de Åland (Finlandia). Castilla y León (87,7), Navarra (87,6) y el País Vasco (87,4) completan el top 5 europeo. En este ranking, 10 regiones españolas figuran entre las 15 primeras. Un ejemplo ilustra la magnitud de las desigualdades regionales y de género: una mujer en Madrid vive 8,3 años más que un hombre en Andalucía, lo que equivale a un 10,3% más de vida.

El aumento de la esperanza de vida también tiene un impacto directo en la forma en que viven las personas mayores. En Europa, el panorama es diverso: en los países bálticos y nórdicos, más del 40% de los mayores de 65 años viven solos, mientras que en el sur y el este es más común compartir vivienda con la pareja y/o con familiares. España se distingue por tener uno de los porcentajes más bajos de mayores que viven solos, un 23% frente al 32% de la media europea. En cambio, casi dos de cada tres mayores viven en pareja y el 22% convive con familiares, una cifra muy superior a la media europea, del 12%. Se observan, sin embargo, claras diferencias de género, en consonancia con la diferente longevidad de unos y otras. En España, el 30% de las mujeres mayores vive sola, frente al 14% de los hombres.