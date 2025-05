José Viña, experto en longevidad: "La fragilidad nos lleva a estados de deterioro serio como la dependencia, la manifestación más clara de un envejecimiento no satisfactorio"

Uno de los principales referentes en longevidad en España, el doctor José Viña, catedrático de Fisiología en la Universidad de Valencia, lo tiene claro: "Ser mayor es grande. Si estás sano, es muy probable que seas más feliz incluso que en la juventud", afirma en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus.

El edadismo, un término utilizado para apelar, en cierta manera, a esa discriminación por tener solo más edad, continúa afectando a millones de personas mayores en todo el mundo. Según el doctor Viña, esta visión negativa es totalmente errónea: "decir que las personas mayores son una carga para la sociedad es una mentira. Aportan muchísimo: tolerancia, experiencia, estabilidad emocional para los nietos y, sobre todo, felicidad". La clave, sostiene este experto, está en la salud: "Las personas mayores que gozan de buena salud saben cuál es su lugar en el mundo, algo que muchos jóvenes aún están descubriendo. Por eso, tienen más probabilidades de ser felices".

El envejecimiento saludable es la clave para una vida plena

En su reciente libro La ciencia de la longevidad (editorial Sine Qua Non), el doctor Viña aborda los retos del envejecimiento y subraya la importancia de evitar lo que se conoce como envejecimiento no satisfactorio. Según explica, suele estar vinculado a la aparición de síndromes como la fragilidad y la dependencia.

El concepto de fragilidad al que el experto hace referencia es un síndrome geriátrico que implica una disminución de las reservas biológicas del cuerpo, debido a una desregulación de varios sistemas fisiológicos. Esto deja al organismo vulnerable incluso ante pequeños factores estresantes y se asocia con un peor pronóstico de salud. "La fragilidad nos lleva a estados de deterioro serio como la dependencia, la manifestación más clara de un envejecimiento no satisfactorio".

En este contexto, si logramos detectar esos primeros signos de fragilidad puede marcar la diferencia entre un envejecimiento más saludable del que no lo es. ¿Cuáles serían esos indicios?

Dificultad para caminar o hacerlo muy lentamente .

. Problemas al levantarse de una silla sin ayuda .

. Pérdida de fuerza en las manos (dificultad para abrir botellas, por ejemplo).

(dificultad para abrir botellas, por ejemplo). Pérdida de peso involuntaria .

. Una continua sensación de debilidad o fatiga.

"Si uno ya no puede levantarse del asiento es dependiente; si anda muy despacio es dependiente; si no puede abrir la botella, es dependiente; si no se trata la fragilidad se lleva a la dependencia, que ya es depender de otra persona", subraya el experto.

Cómo prevenir la fragilidad y promover un envejecimiento saludable

Actualmente, se estima que el 30% de la población española mayor de 65 años es dependiente. Según cálculos realizados por el equipo del doctor Viña en la Universidad de Valencia, el coste económico de la dependencia en España asciende a 18.000 millones de euros anuales, sin contar el impacto emocional y personal que conlleva. Afortunadamente, existen herramientas eficaces para prevenir la fragilidad y retrasar la dependencia. El doctor Viña destaca tres pilares fundamentales:

Ejercicio físico regular: "Puede reducir la fragilidad a menos de la mitad, lo cual es una cifra muy significativa". Alimentación equilibrada: Rica en proteínas, antioxidantes y micronutrientes esenciales. Gestión del estrés y buen descanso: Dormir bien y mantener el estrés bajo control son esenciales para el bienestar en la tercera edad.

Además, la suplementación con proteínas puede ser una aliada importante, especialmente cuando la ingesta alimentaria no es suficiente.

Envejecer no tiene por qué ser sinónimo de decadencia. Con hábitos saludables, ejercicio y una mentalidad positiva, se puede vivir una etapa de felicidad plena. Como recuerda el doctor Viña, "el edadismo es un error. Ser mayor es una oportunidad para vivir con plenitud, sabiduría y bienestar".