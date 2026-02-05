Ángela Hermosa, dermatóloga, sobre la alopecia areata: "Puede generar un impacto en su imagen, autoestima, vida social o laboral"

Existen varios tipos de alopecia. Una de las más frecuentes es la areata, por detras de la androgénica. Esta afecta a un dos por ciento de la población aproximadamente y es una enfermedad de origen inmunológico. Entre los síntomas se produce la caída del pelo, afectando directamente al cuero cabelludo, las cejas, las pestañas y la barba. No evoluciona de la misma forma para todos y suele generar un gran impacto emocional y psicológico.

“La pérdida de pelo no solo altera la imagen corporal, sino también la identidad de quienes la padecen”, señala Conchi Botillo, presidenta de la Asociación de Alopecia de la Comunidad de Madrid (ACMA). Detrás de una caída del pelo, se esconde una persona que no lo asimila y que vive el diagnóstico con mucha vergüenza o miedo. Así que una de las grandes problemáticas es que no son capaces de exponerles sus dudas a los profesionales, aumentando la incertidumbre de la enfermedad.

Solución para afrontar las dudas de la alopecia areata

Para dar respuesta a las personas con alopecia areata, el laboratorio farmacéutico sevillano Lilly y la Asociación de Alopecia de la Comunidad de Madrid (ACMA) lanzan la 'Guía de dudas en alopecia areata', enmarcada en la iniciativa 'No es solo pelo'. Esta guía busca mejorar la comunicación médico-paciente y romper con las barreras que dificultan abordar la enfermedad con naturalidad.

La presidenta de la Asociación de Alopécia de la Comunidad de Madrid, Conchi Botillo explica que: “Mi historia con la alopecia areata comienza en la adolescencia, con 12 o 13 años. Recuerdo la sensación de vergüenza, el miedo, dejar de hacer ciertas actividades -sobre todo, nadar o ir al gimnasio- para evitar la incómoda sensación de que se descubriese alguna placa y tener que escuchar preguntas poco acertadas”.

Por su parte, la Dra. Ángela Hermosa, dermatóloga especialista en tricología y trasplante capilar del Hospital Universitario Ramón y Cajal, señala que “la imprevisibilidad de la enfermedad y la posibilidad de que la pérdida de pelo progrese puede generar un impacto en su imagen, autoestima, vida social o laboral. Aunque no se trate de una enfermedad grave desde el punto de vista médico, la pérdida visible de pelo puede afectar profundamente a la autoestima, la identidad personal y las relaciones sociales”.

En momentos como el diagnóstico, es fundamental que las personas con alopecia areata se sientan acompañadas y dispongan de herramientas para entender mejor su enfermedad. De hecho, hablar con otras personas o con un profesional sanitario es la estrategia más utilizada para afrontar el diagnóstico, según el 51,5% de los pacientes. La ‘Guía de dudas en alopecia areata’ recoge preguntas reales de pacientes y dermatólogos distribuidas por diferentes momentos de la enfermedad: desde el diagnóstico, tratamiento, vida social e íntima, vida laboral o el aspecto emocional, y pretende animar a cada persona a expresar sus inquietudes, con independencia de la etapa en la que se encuentre.

La Dra. Hermosa explica que “la guía ayuda a pacientes y profesionales a superar barreras comunicativas que pueden surgir en consulta, ya sea por miedo o vergüenza del paciente o por desconocimiento de aspectos no estrictamente médicos”. Por su parte, Conchi Botillo subraya que “esta guía es un cuaderno de trabajo personal para completar antes de ir a la consulta médica, en la tranquilidad de casa, sin prisas ni agobios. La aparición de las placas genera muchas preguntas que, a veces por miedo o vergüenza, o simplemente porque no se te ocurren en ese momento, no las planteas en consulta”.

La normalización social de la alopecia areata es clave para romper con los estereotipos que afrontan quienes la padecen. “Los pacientes necesitan principalmente comprensión, respeto y normalización. Es fundamental avanzar hacia una mayor sensibilización social que evite estigmatizar la pérdida de pelo y que reconozca el impacto real de esta enfermedad”, señala la Dra. Hermosa, quien recuerda que una sociedad informada favorece entornos más inclusivos. En esta línea, Conchi Botillo subraya la importancia de la representación: “Actualmente no hay referentes públicos con alopecia areata y mucho menos femeninos. Iniciativas como ‘No es solo pelo’ y proyectos como esta ‘Guía de dudas en alopecia areata’, son fundamentales para visibilizar y dejar de considerar tabú nuestra enfermedad”.