El filósofo Richie explica el iusnaturalismo a través del ICE y Bad Bunny

El ICE en Estados Unidos es una agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. La misión princiapl es hacer cumplir las leyes de inmigración y aduanas dentro del país. Esta se creó en 2003 como parte de una reorganización del gobierno tras los atentados del 11-S. Desde entonces ha sido objeto de intensos debates tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

El filósofo Richie explica que existe un correlato filosófico entre las declaraciones de Billie Eilish y Bad Bunny sobre la crítica al ICE para detener migrantes. "No hay gente ilegal en tierra robada recuerda a una postura filosófica llama iusnaturalismo", aclara.

Qué es el iusnaturalismo

Se trata de una doctrina filosófica y jurídica que sostiene que existen derechos y principios de justicia universales, inherentes a la naturaleza humana, que preceden y están por encima de las leyes creadas por los seres humanos. Según esta corriente, el derecho no depende únicamente de lo que dictan los gobiernos o las normas escritas, sino de valores morales objetivos como la justicia, la dignidad y la razón.

El iusnaturalismo tiene sus raíces en la filosofía clásica, especialmente en pensadores como Aristóteles y Cicerón, y se desarrolló ampliamente durante la Edad Media con autores como Santo Tomás de Aquino, quien defendía que la ley natural proviene de la razón humana y, en última instancia, de Dios. En la Edad Moderna, filósofos como John Locke retomaron estas ideas para fundamentar derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad.

Esta corriente ha tenido una gran influencia en la historia política y jurídica, especialmente en la elaboración de constituciones modernas y en la Declaración de los Derechos Humanos, al afirmar que existen derechos que ningún Estado puede negar legítimamente. Frente al positivismo jurídico, el iusnaturalismo defiende que una ley injusta no es verdadero derecho, reforzando la idea de que la moral y el derecho están profundamente conectados.

Según esta postura, estos derechos naturales de la humanidad están por encima de cualquier orden jurídico que pretendamos. En otras palabras, por encima de la ley de los estados está la dignidad humana. Partiendo de esta postura, ningún ser humano puede llamarse ilegal solo por romper alguna norma o frontera jurídica.

Cuando Bad Bunny dijo que no somos animales sino humanos y americanos, refiriendo a la manera en la que esta organización trata a los migrantes, nos recuerda a ciertas críticas sobre biopolítica. Según Foucault, el poder administra cuerpos, clasifica las vidas humanas y también decide cuáles son desechables. Bad Bunny recuerda que la humanidad está por encima de esa clasificación. "Y finalmente hay que reconocer también el que se haya hecho en una entrega de premios", expone el filósofo Richie.

En diferentes tradiciones, el arte y particularmente la música han sido discutidas como un espacio de universalización. Esto no quiere decir que la música no esté inmiscuida en ambientes políticos. Al contrario, es precisamente que el arte tenga cierta universalización el que permite una discusión con diferentes formas de hacer y entender política. La música y quienes la encarnan también tienen posturas políticas.

Referencias bibliográficas: