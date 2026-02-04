Glioblastoma: Qué es y las terapias oncológicas que ofrecen a los pacientes de nuevo diagnóstico

El glioblastoma es el tipo más agresivo y frecuente de tumor cerebral maligno en adultos. Se origina en las células gliales, que son las encargadas de sostener y proteger a las neuronas en el sistema nervioso central. En concreto, el glioblastoma se clasifica como un astrocitoma de grado IV, el nivel más alto de malignidad según la Organización Mundial de la Salud.

Este tumor se caracteriza por su crecimiento rápido y su gran capacidad de infiltrarse en el tejido cerebral sano, lo que dificulta su eliminación completa mediante cirugía. A diferencia de otros tumores, el glioblastoma no suele formar una masa bien delimitada, sino que se extiende de manera irregular, afectando múltiples áreas del cerebro. Por esta razón, incluso después de un tratamiento intensivo, es frecuente que reaparezca.

Los síntomas del glioblastoma varían según la zona del cerebro afectada, pero pueden incluir dolores de cabeza persistentes, convulsiones, náuseas, vómitos, alteraciones en la memoria, cambios de personalidad, dificultades para hablar o problemas motores. Estos síntomas suelen empeorar con rapidez debido al crecimiento acelerado del tumor y al aumento de la presión dentro del cráneo.

Qué diagnóstico existe para el glioblastoma

El diagnóstico se realiza mediante estudios de imagen, como la resonancia magnética, y se confirma con una biopsia. El tratamiento estándar combina cirugía, radioterapia y quimioterapia, siendo el fármaco más utilizado la temozolomida. Aun así, el glioblastoma sigue teniendo un pronóstico limitado, con una esperanza de vida media que suele situarse entre 12 y 18 meses tras el diagnóstico, aunque algunos pacientes superan este tiempo.

En varias ciudades se ha implementado de forma efectiva el acceso a los TTFields en las sanidad pública. Los pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico que cumplen los criterios clínicos estén recibiendo una terapia innovadora. Igualmente, la implementación está siendo desigual y en algunas regiones sufren un atasco administrativo.

Es cierto que diversos estudios clínicos han demostrado que el uso combinado con la quimioterapia de mantenimiento puede prolongar la supervivencia sin detrímento de la calidad de vida. Por ello, esta terapia forma parte del estándar de tratamiento en otros países.

“Durante meses, desde ASTUCE hemos denunciado que el acceso a los TTFields dependía del código postal. Hoy, podemos decir que hay comunidades que han demostrado que las cosas se pueden hacer bien y a tiempo, y que ya hay pacientes beneficiándose de ello”, señala José Luis Mantas, presidente de ASTUCE Spain. “Su despliegue en estas regiones demuestra que su aplicación es viable cuando existen protocolos, instrucciones claras, comunicación y agilidad en el proceso administrativo”, añade y recuerda que “esta nueva terapia prolonga la supervivencia cuando se administra en el momento adecuado, que es cuando se prescribe, no meses después por culpa de los procesos administrativos”.

A pesar de los avances registrados en estas comunidades, ASTUCE Spain insiste en que la implementación de los TTFields sigue siendo desigual en el territorio nacional, lo que continúa generando situaciones de inequidad entre pacientes con la misma enfermedad y las mismas necesidades clínicas.

“La experiencia de estas comunidades demuestra que no hablamos de barreras clínicas, sino de procesos administrativos”, subraya Mantas. “Cuando la administración y los centros hospitalarios se coordinan, los pacientes llegan al tratamiento. Cuando no, el reloj sigue corriendo en su contra”. Este es el caso de Islas Baleares que, tras agilizar el tratamiento para el primer paciente nada más publicarse la resolución ministerial en agosto, el acceso a los TTFields permanece bloqueado por un atasco administrativo que impide que nuevos pacientes puedan iniciar el tratamiento, pese a que la terapia está incluida en la Cartera de Servicios del SNS.