Estos son los beneficios de las terapias con mascotas: ayudan a muchos niños hospitalizados

Las mascotas aportan muchos beneficios en los más pequeños. Además, los últimos estudios han demostrado que el olfato canino es capaz de detectar el cáncer y los tumores en estados iniciales. Es fundamental, crear tanto para el paciente como para las familiar un ambiente seguro y amable, fomentando un bienestar tanto físico como emocional.

Por ello, los perros de terapia han demostrado ser excelentes compañeros para los pacientes oncológicos, especialmente los niños, tanto aquellos que están ingresados como los que visitan el hospital. Desde 2024, Alianza Purina Terapia Animal tiene como misión promover el conocimiento sobre las terapias asistidas con perros y formar al personal sanitario para su implementación.

Los animales tienen esa capacidad de hacernos felices y dar consuelo, hacernos sonreír, sobre todo, en situaciones difíciles y también nos ayudan a humanizar los hospitales o los centros sanitarios. Al darnos esa compañía, ese afecto incondicional y ayudar a normalizar un poco la situación en estos casos donde estamos en un ambiente hospitalario, sanitario y con una compleja situación a nivel emocional por parte de los pacientes.

Existen varios estudios que refuerzan este punto. Ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, mejoran el estado de ánimo y es una herramienta motivacional para ir al centro, ya sea porque tengan que hacer algún tipo de revisión o porque ha pasado algo y tienen que ir al centro sanitario. Aparte de esto, los animales aumentan la autoestima y la autoconfianza en los niños, ya que no juzgan y dan su amor sin ningún tipo de complejo y de forma desinteresada, con lo cual esto afianza más al niño y ayuda a que incluso la comunicación sea más fluida.

Cuando los niños se encuentran en el hospital las emociones no afloran. Así que el hecho de que el perro en la sala o en el centro puede ayudar a que estos niños le expliquen, no tiene por qué ser al personal sanitario o a sus padres, sino que directamente el niño le explique al perro lo que le está pasando y así los adultos podemos tener conocimiento de lo que está pasando por la cabeza del niño, entre otras muchas.

Para llevarlo a cabo, normalmente, se hace un tándem, un equipo donde siempre hay el animal, un técnico de intervenciones asistidas por animales y hay un personal sanitario. Estas tres palancas siempre tienen que estar en cada una de las terapias o de las situaciones que se quieran activar en los centros.

El técnico y el personal sanitario del centro miran el mejor abordaje para obtener este objetivo. Pero al final es un trabajo conjunto, tanto de los técnicos como del personal como del mismo hospital para facilitar el entorno adecuado tanto para los animales como para niños o adultos, si la intervención es con adultos.

Al final es buscar las herramientas para ayudar a estos pacientes. Dependiendo de la casuística que haya en cada uno de los centros y los objetivos que se quieran conseguir, de la mano del técnico y de las personas del centro sanitario se busca la mejor manera de implementar la terapia.

Muchas veces el gran reto es el hecho de la falta de conocimiento, los medios o los miedos que podamos tener de meter a un perro dentro de un centro hospitalario o un centro de salud. Sabiendo esto y los beneficios que traen las intervenciones asistidas por animales, conociendo las dificultades o los retos que se encuentran a la hora de ser implantadas en los centros sanitarios, lo que se busca desde Purina era lanzar una alianza, que se llama Alianza Purina Terapia Animal, "para impulsar esta divulgación de los beneficios y los conocimientos que tenemos en intervenciones asistidas por animales, ayudar en la formación y contribuir a la formación de este personal sanitario y capacitación de los centros y ayudar en la implantación de estas terapias, hacer el acompañamiento para que puedan incorporar estas intervenciones como pauta de su terapia en el centro", explica la responsable de comunicación de Purina España, Elisenda Saperas.

Al final, no es solo formarles y decirles los beneficios que tienen las terapias, sino ir un paso más allá y acompañarles en la implementación de estos programas. Al final, el objetivo es que el personal sanitario esté formado y también darles ese soporte para que vean que se puede implementar sin ningún problema, siguiendo unas pautas y teniendo de la mano expertos que te aseguren que todo esto pueda fluir y funcionar. Al final, la meta de todos es que los pacientes y sus familias puedan disfrutar de estas ventajas del vínculo humano-animal.

Desde el punto de vista de la veterinaria Elisenda Saperas, hace bastantes años que se están implantandodiferentes acciones y cada vez está teniendo más peso y más fuerza. Esta acción está despegando con ganas y a futuro esto va a continuar creciendo. Al final, las investigaciones contribuyen, y numerosos artículos demuestran esta eficacia. Además, apoyan estas intervenciones asistidas por animales, así que seguramente en el futuro estos programas formen parte del enfoque realístico para el cuidado de todos los pacientes y que cada vez más gente conozca de este recurso y lo solicite. También es verdad que los animales no curan, es un conjunto y lo que cura es la medicina y los médicos.