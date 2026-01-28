Cinco bebidas que son muy buenas para el cerebro, según el doctor David Céspedes

El cerebro es un órgano muy importante y la alimentación resulta crucial para su buen funcionamiento. En esta ocasión, se analiza cuáles son las mejores bebidas, según el doctor David Céspedes. Además, es importante cómo actúa esa conexión. Este órgano demanda alrededor de un 20% de energía diaria. Así que la calidad de nutrientes es representativa, ya que influyen en los procesos como la memoria, la concentración, el aprendizaje, el estado de ánimo y la prevención de enfermedades neurológicas.

La dieta equilibrada aporta muchos nutrientes esenciales que necesita el cerebro para comunicarse a través de las neuronas. Desde los hidratos de carbono que están presente en los cereales integrales, las legumbres, las frutas ideales para proporcionar glucosa que es la principal fuente de energía. Estos ayudan a mantener la atención y el rendimiento cognitivo.

Las grasas saludables también resultan fundamental para la salud cerebral. Este está formado por lípidos y ácidos grasos como el omega-3 que se encuentra en los pescados azules, nueces y semillas ideales para proteger las membranas neuronales. Los estudios han demostrado que su consumo regular se asocia a una mejor memoria, mayor capacidad de aprendizaje y menor riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Las vitaminas y los minerales cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo las del grupo B ayudan en la producción de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y la concentración. Los síntomas que se producen un déficit de ellas es la fatiga mental, la irritabilidad y las dificultades cognitivas. El hierro, zinc y magnesio actúan en la oxigenación cerebral, la transmisión de señales nerviosas y reducción del estrés.

Las frutas y verduras protegen al cerebro gracias a su alto contenido de antioxidantes. Estos compuestos ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres, que pueden afectar a las células cerebrales y acelerar el envejecimiento cognitivo. Alimentos como los frutos rojos, las espinacas y el brócoli contribuyen a mantener la agilidad mental y a preservar las funciones cognitivas con el paso del tiempo.

Cuáles son las cinco bebidas mejores para el cerebro

Zumo de remolacha. Aumenta el óxido nítrico, lo que dilata los vasos sanguíneos y, por tanto, mejora la circulación. Es bueno para el corazón y para el cerebro. Debes tomarlo después de comer con algo de proteína y fibra porque así no se dispara la glucosa. Té verde. Un estudio con más de mil personas en Japón demostró que quienes bebían dos o más tazas al día tenían un 43% menos de riesgo de demencia. Cúrcuma latte. La cúrcuma o mejor dicho, la curcumina, reduce la inflamación, combate el estrés oxidativo y ayuda a limpiar las placas del cerebro que están asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Para prepararlo, debes hacerlo así. Cúrcuma, pimienta negra y canela, todo hervido en leche de coco. Cuélalo, añádele un poco de miel cruda y de buena calidad y tendrás una bebida antiinflamatoria y deliciosa. Café orgánico. Algunos dicen que la cafeína daña el cerebro, pero la evidencia científica muestra otra cosa muy distinta. En dosis adecuadas, mejora la memoria, reduce la depresión y previene la acumulación de placas amiloides. Té matcha. Es como el té verde, pero con más beneficios. Es más antioxidantes, con más energía limpia y, por supuesto, aporta más protección celular. Mezclado con un poco de aceite de coco, da claridad mental, sin picos y, sobre todo, sin bajones.

