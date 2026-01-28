Tres razones para pedir un ultrasonido de tiroides, según explica este médico

Muchas personas están diagnosticadas con tiroides y otras muchas creen padecerlo. La primera decisión es pedir al médico de cabecera una prueba que se llama ultrasonido de tiroides, como cuenta el doctor Mauricio González, pero esta no se puede hacer a todo el mundo. Puede llegar a ser una mala idea. No se puede asociar el ver el tiroides en una pantalla con la prevención porque en medicina no es tan concreto.

Primeramente, se debe entender en qué consiste en tiroides. Esta es una glándula endocrina de gran importancia para el funcionamiento del organismo humano. Se localiza en la parte anterior del cuello, justo debajo de la laringe, y tiene una forma similar a una mariposa. Aunque su tamaño es pequeño, su influencia en el cuerpo es enorme, ya que regula múltiples procesos esenciales para la vida a través de la producción de hormonas.

La función principal de la tiroides es producir las hormonas tiroideas: la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3). Estas hormonas se liberan al torrente sanguíneo y actúan sobre casi todos los tejidos del cuerpo. Su función principal es regular el metabolismo, es decir, la forma en que el organismo utiliza la energía. Gracias a ellas se controlan procesos como la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, la digestión y el funcionamiento del sistema nervioso.

El correcto funcionamiento de la tiroides depende en gran medida del yodo, un mineral esencial que se obtiene a través de la alimentación, principalmente del pescado, los mariscos y la sal yodada. Cuando el cuerpo no recibe suficiente yodo, la glándula puede aumentar de tamaño intentando compensar esta deficiencia, lo que da lugar al bocio. Por esta razón, una dieta equilibrada es fundamental para la salud tiroidea.

Existen diversas enfermedades asociadas a la tiroides. Las más comunes son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo ocurre cuando la glándula produce una cantidad insuficiente de hormonas tiroideas. Esto puede provocar síntomas como cansancio, aumento de peso, sensibilidad al frío, depresión y lentitud mental. Por el contrario, el hipertiroidismo se produce cuando hay un exceso de producción hormonal, generando síntomas como pérdida de peso, nerviosismo, sudoración excesiva, taquicardia y dificultad para dormir.

Otra afección frecuente son los nódulos tiroideos, que son bultos que se forman en la glándula. La mayoría son benignos y no causan síntomas, aunque en algunos casos pueden afectar la producción hormonal. También existen enfermedades autoinmunes, como la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves, en las que el propio sistema inmunológico ataca la glándula tiroides.

El diagnóstico de las enfermedades tiroideas se realiza mediante análisis de sangre que miden los niveles hormonales, así como estudios de imagen como ecografías. Afortunadamente, la mayoría de los trastornos de la tiroides pueden tratarse eficazmente con medicamentos, y las personas que los padecen pueden llevar una vida normal si siguen el tratamiento adecuado.

Cuáles son las razones para pedir una prueba de ultrasonido de tiroides

Esta prueba consiste en una ecografía para evaluar la estructura, forma y tamaño de la glándula tiroidea mediante ondas sonoras. En ella, se permite detectar nódulos, quistes y bocios o inflamación.

Se puede hacer si se toca una masa o nódulo en tu cuello.

Se puede hacer si se nota ganglios inflamados sospechosos.

Se puede hacer si hay síntomas de compresión, o sea, dificultad para tragar, voz ronca o sentir que algo se te atora.

El problema de hacer esta prueba cuando no es necesario lleva a sobrediagnóstico y ansiedad. En Corea del Sur empezaron a hacer ultrasonidos a todos y se disparó una epidemia de cáncer de tiroides. Esto no cambió la mortalidad, pero miles de personas terminaron operadas y con ansiedad por nódulos que nunca les hubieran hecho daño.

