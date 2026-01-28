María Ángeles Quesada, filósofa: "Un lugar básico, pero fundamental de repolitización es la escucha y la presencia"

Uno de los temas más recurrentes de la filosofía es el diálogo. Este se estudia desde la psicología como un proceso de comunicación interpersonal que va más allá del simple intercambio de palabras. Se trata de compartir desde significados, emociones, pensamientos y perspectivas, influyendo directamente en la forma de comprender la realidad. Además, cumple con la función esencial en el desarrollo humano, ya que permite la construcción de vínculos, la resolución de conflictos y el crecimiento personal y social.

La filósofa María Ángeles Quesada analiza las funciones del diálogo. En cualquier espacio de conversación familiar o de amistad, si no se obtienen respuestas o no obtienes la que se quieres, uno se da por vencido. Además, si no cuadra con lo que cada uno tiene en la cabeza, gana el vencimiento. En muchas ocasiones, resulta inevitable decir lo que se quiere, necesitando expresar lo que se siente. "Todas esas dinámicas, o convencer al otro de tus ideas, pervierten el concepto de escucha profunda y presencia", aclara.

Una de las principales características del diálogo es la escucha activa. Desde el enfoque psicológico, dialogar no significa solo hablar, sino también prestar atención plena al otro. La escucha activa implica interés genuino, comprensión empática y la capacidad de captar no solo el contenido verbal, sino también los gestos, el tono de voz y las emociones subyacentes. Esta característica favorece que la persona se sienta valorada y comprendida, fortaleciendo la relación interpersonal.

Otra característica fundamental es la reciprocidad. El diálogo psicológico se basa en la participación equilibrada de los interlocutores, donde cada uno tiene la oportunidad de expresarse y ser escuchado. No se trata de imponer ideas, sino de intercambiar puntos de vista de manera respetuosa. La reciprocidad promueve la cooperación y evita relaciones de poder desiguales dentro de la comunicación.

El respeto mutuo también es un elemento central del diálogo. Desde la psicología humanista, se destaca la importancia de aceptar al otro tal como es, sin juicios ni descalificaciones. El respeto permite que las diferencias de opinión se conviertan en oportunidades de aprendizaje y no en fuentes de conflicto. Un diálogo respetuoso crea un clima emocional seguro, necesario para la expresión auténtica.

Asimismo, el diálogo se caracteriza por la empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender su experiencia emocional. La empatía facilita una comunicación más profunda y significativa, ya que permite responder de manera sensible a las necesidades del interlocutor. En contextos terapéuticos, esta característica resulta clave para generar confianza y favorecer el cambio psicológico.

Otra característica relevante es la claridad y coherencia en la expresión. Desde la psicología cognitiva, se considera importante que las ideas se comuniquen de manera comprensible y organizada, evitando ambigüedades que puedan generar malentendidos. La claridad ayuda a que el mensaje sea interpretado de forma adecuada y favorece una interacción más efectiva.

Este posee un carácter transformador. A través del intercambio de ideas y emociones, las personas pueden modificar creencias, ampliar su perspectiva y desarrollar nuevas formas de pensar y actuar. Desde esta visión, el diálogo no solo transmite información, sino que contribuye al desarrollo de la identidad y al fortalecimiento de las relaciones humanas. Por ello, es fundamental, como explica la filósofa: "Un lugar básico, pero fundamental de repolitización es la escucha y la presencia".

Referencias bibliográficas: