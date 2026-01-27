Michelle Nadine, filósofa, sobre la pobreza: "La renuncia solo es una virtud cuando hay algo a lo que puedes volver"

La riqueza y la pobreza son dos temas muy recurrentes en el análisis de la filosofía. Desde la Antigüedad ha existido la lucha de clases y, por lo tanto, siempre ha sido habitual reflexionar sobre ello. La filósofa Michelle Nadine, comenta en sus redes sociales que realmente las personas que pueden experimentar la pobreza, son aquellas que tienen algo material.

Dos ejemplos que se pueden ver perfectamente son el ayuno y el minimalismo en la decoración de las casas. Esto ocurre, porque como explica la filósofa, pasar hambre es un tema espiritual y no es lo mismo que no comer porque realmente no hay comida. Sin embargo, puede no apetecer y no comer, aun teniendo el frigorífico lleno. Con la decoración minimalista ocurre lo mismo. Cuando se tienen ahorros, se puede optar por vivir con lo mínimo. Por ello, "la renuncia solo es una virtud cuando hay algo a lo que puedes volver", expone Michelle Nadine.

El libro Cómo ser un estoico da unos tips para el día a día en el que se explica cómo ser más estoico. Uno de los trucos que explicaba la filósofa es bañarse con agua fría. Igualmente, esto solo puede darse si se tiene agua, ducha, casa y tiempo. El problema es que realmente esta acción no lo convierte en estoico a quien lo realiza. Esto es porque se trata de una incomodidad simulada desde el confort. La única forma de despojarse de los bienes es teniéndolos.

Este término proviene del estoicismo, una escuela filosófica fundada en la antigua Grecia por Zenón de Citio alrededor del siglo III a. C. Ser estoico no significa ser frío, insensible o indiferente, como a veces se cree hoy en día, sino adoptar una forma de vivir basada en la razón, el autocontrol y la aceptación consciente de la realidad.

Para los estoicos, la clave de una vida buena está en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Nuestros pensamientos, decisiones, valores y acciones están bajo nuestro control; en cambio, los acontecimientos externos —como la opinión de los demás, la suerte, la enfermedad o la muerte— no lo están. El estoico busca concentrar su energía en lo primero y aceptar con serenidad lo segundo. Esta aceptación no implica resignación pasiva, sino una actitud activa de fortaleza interior.

Ser estoico también significa dominar las emociones, no eliminarlas. Los estoicos creían que las emociones negativas excesivas, como la ira, el miedo o la envidia, surgen de juicios erróneos sobre la realidad. A través de la reflexión y la razón, la persona puede aprender a responder de manera más equilibrada y consciente ante las dificultades. La calma interior es vista como un resultado del entendimiento, no como una falta de sentimientos.

Además, el estoicismo promueve valores como la virtud, la justicia, la sabiduría y la templanza. Vivir de acuerdo con la virtud es vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, aceptando tanto el éxito como el fracaso con dignidad. Filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio defendieron que incluso en medio del sufrimiento es posible mantener la libertad interior.

En la actualidad, ser llamado estoico suele significar alguien que enfrenta la adversidad con entereza y autocontrol. Aunque el uso moderno simplifica el concepto, su raíz filosófica sigue ofreciendo una poderosa guía para vivir con claridad, fortaleza y equilibrio emocional.

Una de las máximas que expresa la libertad es bastarse con uno mismo para vivir. Sin embargo, la mayoría de personas no viven con una condición autárquica o de carencia. Simplemente, se encuentran en esta situación de pobreza no por libre elección, sino por una condición estructural. Un buen ejemplo que define la autarquía es Friedrich Engels, un filósofo alemán y colaborador de Karl Marx.

El filósofo alemán venía de una familia rica y burguesa, cuyo padre era dueño de una fábrica. Él decide tener una vida alejada de la burguesía convirtiéndose en un obrero y conocer cuáles eran las condiciones en las que estos vivían. Después de ello, decidió hacer una crítica del capitalismo, pero no de una forma intelectual, sino también a través de su experiencia.

Referencias bibliográficas: