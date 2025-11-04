"Cuantos más años tengas, peor funcionará el Eutirox", según la Asociación Americana de Tiroides

La ingesta de Eutirox o Levotiroxina puede producir muchas dudas. Uno de los estudios según la Asociación Americana de Tiroides dice que a la vez que vamos cumpliendo años, los efectos son menores. En general, se trata de un fármaco que no se absorbe bien y, en concreto, cuando se toma todos los días, según este médico, no se llega a absorber ni el 50%.

Por ejemplo, si todos los días tomas la medicación para la tiroides realmente solo se va absorbe entre el 50 y 60%. El Eutirox depende del pH, es decir, necesita de acidez para absorberse. Entonces, a medida que se van cumpliendo años, la acidez del estómago es menor. Así que esta es una de las razones por la que se incrementa la ingesta del medicamento con los años.

Para tomarse bien la pastilla debe ser siempre con agua y una o dos horas antes de tomar cualquier alimento. Se recomienda que se haga a primera hora de la mañana, aunque por la noche también podría ser.

Qué es el Eutirox

El Eutirox es un medicamento ampliamente utilizado en el tratamiento de los trastornos de la glándula tiroides, especialmente del hipotiroidismo, una condición en la que la tiroides no produce suficientes hormonas para mantener el metabolismo normal del cuerpo. Su principio activo es la levotiroxina sódica, una forma sintética de la tiroxina (T4), hormona natural producida por la glándula tiroides. Esta sustancia cumple un papel esencial en la regulación de múltiples procesos fisiológicos, como el crecimiento, el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso.

Cuando el organismo no produce la cantidad adecuada de hormonas tiroideas, se experimentan síntomas como fatiga, aumento de peso, piel seca, intolerancia al frío, caída del cabello y lentitud mental. El Eutirox actúa compensando esa deficiencia, restaurando los niveles hormonales normales en sangre y ayudando al cuerpo a recuperar su equilibrio metabólico. En este sentido, es un medicamento de sustitución hormonal, no de curación, ya que el tratamiento suele ser de por vida en la mayoría de los casos.

El Eutirox se presenta en comprimidos de diferentes dosis, que van desde los 25 hasta los 200 microgramos, lo que permite ajustar el tratamiento según las necesidades específicas de cada paciente. La dosis adecuada debe determinarla un médico endocrinólogo tras realizar análisis de sangre que midan los niveles de TSH (hormona estimulante de la tiroides) y de T4 libre. Iniciar el tratamiento con una dosis demasiado alta o baja puede provocar efectos adversos o una respuesta ineficaz. Por ello, es fundamental realizar controles periódicos para ajustar el tratamiento de manera precisa.

Este medicamento debe tomarse por la mañana, en ayunas, al menos media hora antes del desayuno, con un vaso de agua, ya que la presencia de alimentos puede reducir su absorción intestinal. Asimismo, algunos suplementos y medicamentos —como el calcio, el hierro o los antiácidos— pueden interferir en su eficacia, por lo que deben tomarse con varias horas de diferencia.

Aunque el Eutirox es seguro cuando se usa correctamente, su uso inadecuado puede generar complicaciones. Una dosis excesiva puede producir síntomas similares al hipertiroidismo, como palpitaciones, insomnio, nerviosismo, temblores o pérdida de peso. Por el contrario, una dosis insuficiente puede mantener o agravar los síntomas del hipotiroidismo. En personas mayores o con enfermedades cardíacas, la dosificación debe ser especialmente cuidadosa para evitar sobrecarga en el corazón.

El Eutirox también puede emplearse en otras situaciones clínicas, como después de una tiroidectomía (extirpación de la glándula tiroides) o como parte del tratamiento del bocio y de ciertos cánceres tiroideos. En todos los casos, su uso requiere supervisión médica estricta.

