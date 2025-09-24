El avispón oriental llega a Andalucía: qué hacer si nos pican y en qué se diferencia de la avispa común

El cambio climático ha aumentado la llegada de nuevas especies a España. La más reciente y que preocupa a la población es el avispón oriental que es invasor y más agresivo. De hecho, los apicultores buscan soluciones para acabar con él. La picadura de este es muy dolorosa y, en algunos casos, puede llegar a ser letal. Así que pone en riesgo la salud de los seres humanos. Presenta colores rojizos con una franja amarilla en el abdomen. La primera vez que se encontró en la península fue en 2010, pero en los últimos años e, incluso, meses, su presencia se ha incrementado.

De hecho, este año, los agricultores de la provincia de Jaén han emitido un comunicado expresando su descontento y preocupación ante la especie. Les afecta de manera directa porque están afectando a los colmenares, ya que se alimentan de las abejas para nutrir a sus larvas. También, toman frutas con alto contenido en azúcar como son los higos, los mangos y las uvas, siendo un gran problema para la agricultura. Desde Andalucía, en concreto del COAG, se ha buscado alianza en Chipre, lugar autóctono del avispón oriental, debido a su incansable lucha.

Cómo identificar a un avispón oriental

La principal característica es su tamaño. Estos miden 23 mm, las obreras y, 30 mm las reinas. En cuanto a fisonomía, el cuerpo es rojizo y el rostro amarillo limón. Este se puede encontrar bajo tierra o en paredes y edificios. Su actividad se vuelve más intensa durante los meses de verano y otoño, es decir, en septiembre es muy común que aparezcan, por lo que es necesario aumentar la precaución. En estos momentos, es cuando las colonias alcanzan su máxima población con hasta 400 ejemplares por nido. Detectarlo es muy complicado porque se anidan en lugares ocultos. Igualmente, un signo muy evidente son avispones entrando y saliendo de un agujero con mucha frecuencia. La gran diferencia que puede mostrar con una avispa común es el tamaño, que es mucho más pequeño y la coloración y fisonomía.

Cómo es la picadura del avispón oriental

Los síntomas más comunes si pica un avispón oriental es dolor intenso y una notable hinchazón. Igualmente, las personas alérgicas a las picaduras de los himenópteros como esta especie pueden tener más complicaciones y será importante la pronta supervisión de un especialista. Si nos pica, se debe mantener la calma y lavar la zona con agua y jabón. Después aplicar frío con una compresa, para no quemarnos la piel. El uso de antihistamínicos y cremas locales con corticoide pueden aliviar el picor y la hinchazón. En caso de que aumente, una reacción como de 10 centímetros o se tenga problemas de respiración, se debe acudir a urgencias.