Las avispas: qué hacer si pican y cómo proteger nuestras casas para que no entren

Aunque el verano ya ha pasado y se vuelve a la rutina, las avispas no se van y siguen picando. Estos insectos son muy molestos y sus picaduras preocupan en exceso, de hecho, en algunas ocasiones las personas tienen que acudir a urgencia e ingerir medicamentos para aliviar el dolor. Estas pertenecen a la familia de la Hymenoptera, la misma que las abejas y las hormigas. Aunque se vean como animales que no aporten beneficios, realmente cumplen un papel importante en la naturaleza: ayudan a controlar plagas al alimentarse de insectos más pequeños y, en algunos casos, también colaboran en la polinización. Sin embargo, son muy agresivas y pueden picar varias veces, lo que supone un riesgo para quienes son alérgicos o sufren múltiples picaduras.

Características de las avispas

Las avispas tienen un tamaño muy pequeño que comprenden entre los uno y tres centímetros, aunque algunas especies son mayores. Tienen un cuerpo alargado y estrecho, con una cintura muy marcada que las diferencia de las abejas. Su color característico es amarillo con franjas negras, aunque algunas especies presentan tonos marrones o rojizos. Estas no pierden el aguijón al picar, lo que les permite atacar repetidamente si se sienten amenazadas. Además, son carnívoras y cazan otros insectos para alimentar a sus larvas, aunque los adultos también se alimentan de néctar, frutas y restos de alimentos azucarados. Existen dos grandes grupos, las solitarias que viven y cazan por su cuenta y son las menos agresivas y las sociales que forman colonias en nidos y son las más comunes.

¿Por qué pican las avispas?

Aunque parezcan que no, estas no pican si no tienen un motivo aparente. El aguijón es su herramienta de defensa y lo utilizan siempre que se ven amenazadas. Por ello, se recomienda no moverse ni atacarlas para que no piquen. También pueden reaccionar de manera agresiva al notar olores fuertes o colores llamativos en la ropa. Es importante entender no tiene intención de molestar a los humanos; simplemente responde a un instinto de protección. El problema radica en que, al contrario que las abejas, pueden picar varias veces, inyectando veneno en cada picadura.

Síntomas de una picadura de avispa

Se teme mucho la picadura de las avispas, pero es cierto que la mayoría de las personas experimentan reacciones leves y moderadas cuando pican. Se experimenta desde un dolor punzante inmediato, un enrojecimiento e hinchazón de la zona y una sensación de calor y picor. Sin embargo, en personas alérgicas o con varias picaduras, los síntomas pueden agravar y estos se traducen en dificultad para respirar, mareos y pérdida de la consciencia, hinchazón tanto en la cara, labios y lengua y una reacción anafiláctica que puede ser mortal si no se trata a tiempo. Así que resulta muy importante saber qué hacer si pica este insecto.

Qué hacer si nos pica una avispa

En primer lugar, se debe mantener la calma, al igual que si nos picase otro insecto o una medusa, muy común durante el verano. El estrés puede aumentar la circulación de la sangre y el veneno se puede propagar por todo el cuerpo. Seguidamente, se debería lavar la zona afectada con agua y jabón para ayudar a reducir el riesgo de infección. De hecho, se puede aplicar un desinfectante que sea suave. A posteriori, es aconsejable aplicar frío, pero siempre envuelto en un paño y durante intervalos de 10 minutos para disminuir la inflamación y aliviar el dolor, sin producir quemaduras sobre la piel. En caso de picor o inflamación moderada, un antihistamínico puede ser muy útil y usar cremas calmantes que contengan calamina, aloe vera o corticoides. En caso de mayor gravedad se debe buscar atención médica.

Cómo proteger la casa de las avispas

Ya que es frecuente que estos insectos estén cerca de las viviendas. Se debería seguir un protocolo para evitar que estas estén en las inmediaciones de las viviendas. Por ejemplo, se debe mantener la basura bien cerrada y no dejar comida ni bebidas azucaradas ni en terrazas o jardines y tapar los alimentos al aire libre. También, una buena opción es sellar posibles entradas como pueden ser puertas, ventanas o huecos en las paredes donde pueden aparecer nidos. Los repelentes naturales son grandes aliados, sobre todo, la menta, la citronela, el eucalipto o el clavo. Los colores llamativos y los perfumes intensos pueden atraerlas, entonces es preferible usar tonos neutros. En el caso de que se vean nidos pequeños y sean accesible, se pueden retirar con ayuda de los especialistas.

