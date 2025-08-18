La medusa huevo frito llega a las playas de Andalucía: qué hacer si nos pica

En verano, aumenta la presencia de medusa en las playas del Mediterráneo y del Atlántico. La última que ha sorprendido a los bañistas ha sido la huevo frito que es muy llamativa por su aspecto con un centro amarillento rodeado por una campana semitransparente. Básicamente, recibe este nombre por su parecido. Aunque puede poner a todos en alerta, es una de las especies menos peligrosas para el ser humano y, sus picaduras, aunque son molestas, no suelen provocar complicaciones. Igualmente, es perfecto conocerla en profundidad y qué hacer en caso de que pique. De hecho, también es un buen momento para conocer curiosidades y la importancia que tienen dentro del ecosistema marino.

Qué es la medusa huevo frito

La medusa huevo frito es una especie que habita principalmente en el Mediterráneo, aunque se pueden encontrar en menor medida en el Atlántico oriental. Su nombre científico es Cotylorhiza tuberculata y pertenece a la familia de los Cepheidae. Sus tentáculos son cortos y gruesos, con terminaciones en color violeta o azul. Suelen aparecer durante el verano y principios de otoño, cuando el agua es cálida. Normalmente, prefieren zonas tranquilas y es común verlas por la orilla. El plancton es el principal alimento y una de las curiosidades es que vive en simbiosis con algas microscópicas llamadas zooxantelas, que realizan fotosíntesis dentro de su cuerpo y le aportan nutrientes. Normalmente, forman grandes grupos o enjambres, que aumenta la posibilidad de encontrarse con ellas durante el baño en el mar.

Qué hacer si nos pica una medusa huevo frito

La potencia del veneno de estas medusas es baja y difícilmente atraviesa la piel humana. En la mayoría de casos, puede causar una leve irritación, un picor o escozor pasajero y enrojecimiento localizado. Se puede agravar en personas más sensibles o aquellas que presenten una alergia. Igualmente, se debe tener un protocolo de actuación si esto ocurre. En primer lugar, se debe salir del agua con calma. En ningún caso no se puede frotar ni rascar. Esto puede empeorar la irritación, ya que el veneno podría extenderse. El agua salada es la mejor opción, porque la dulce puede reaccionar a la inversa. Aplicar frío local es perfecto, siempre y cuando no sea directamente y si con un paño para no causar quemaduras.

Si quedan restos de tentáculos adheridos a la piel se tendrán que extraer con unas pinzas y nunca con las manos. Por supuesto, siempre debemos tenerlas limpiar para manipular todos los utensilios y objetos que estén en contacto con la herida. Las cremas hidratantes y calmantes son buenas aliadas y algunas pomadas con corticoides podrán aliviar la irritación. En casos más graves en el que la hinchazón siga es mejor consultar a un médico.

