Cinco alimentos que ayudan a la memoria y la concentración, según este médico experto en metabolismo y longevidad

En los últimos años, encontramos varios estudios sobre la memoria de los humanos, un problema que preocupa a la población. En estas investigaciones, se lleva a cabo la interpretación de sus limites y mecanismos biológicos y su funcionamiento en general. En uno de los hallazgos más recientes se demuestra que existe dos formas de recordar. Por un lado, los hechos concretos y, por otro, las experiencias personales. Estas activan redes cerebrales casi idénticas, en contraposición de lo que se pensaba antes, de que se activaban diferentes áreas del cerebro.

Otro de los aspectos que también se han estudiado es que en narraciones muy largas, el cerebro tiende a reconstruir y resumir el contenido, en lugar de recuperar cada detalle. Así obtenemos que la memoria no es una reproducción exacta del pasado, sino una reconstrucción contextualizada. Cuando las emociones son más intensas, estos recuerdos se retienen con más facilidad, convirtiéndolos en más duraderos.

La alimentación es muy importante y muchos de los alimentos que consumimos diariamente cobran mucha importancia. El doctor Rodrigo Arteaga ha explicado en sus redes sociales que existen cinco que son los mejores para ayudar a mejorar la memoria con los años. Igualmente, no es magia, pero si que serán grandes aliados para la concentración, retener lo aprendido y recordar mejor.

Cinco alimentos que ayudan a mejorar la memoria

Se trata de alimentos muy variados que podemos incluir en la dieta equilibrada y diaria. Si algunos no se puede consumir por alguna alergia o, simplemente, porque no nos gusta, siempre podemos acudir a los otros que también aportan muchos beneficios.

En primer lugar, encontramos los huevos. Este está formado por dos partes, pero la yema porta colina. La función principal es para que el cerebro la use para producir acetilcolina, una sustancia que permite que una neurona le pase información a otra. Si esa comunicación entre neuronas es buena, entiendes y recuerdas mejor. Uno o dos huevos al día es un gran punto de partida, como explica el doctor Rodrigo Arteaga.

En segundo lugar, encontramos las sardinas. Estas aportan DHA, un tipo de omega-3 que forma parte de las neuronas. Influyen que tan rápido y eficiente pasa la información por las neuronas. Cuando hay suficiente, se piensa con mayor fluidez. En cuanto a su consumo, dos o tres veces por semana es ideal. Esta información también aplica el salmón.

En tercer lugar, los arándanos o moras azules. Estos aportan compuestos que mejoran el flujo de sangre al cerebro. El tener más sangre significa más oxígeno y energía para la concentración. Además, también tienen compuestos que protegen las células del daño. Se pueden tomar todos los días, siendo excelente un puñado en el postre.

En cuarto lugar, las espinacas. Estas aportan folato, una sustancia necesaria para mantener activas las neuronas. Cuando falta, es más fácil sentirse lento o con menos enfoque. Se pueden incluir varias veces por semana en la dieta equilibrada, tanto crudas como cocidas.

En último lugar, las nueces. Estas aportan grasas y antioxidantes que ayudan a mantener la estructura en las neuronas. Eso se traduce en una mejor función, con menos bajones de concentración. Es un snack perfecto y con un puñado al día habremos cubierto todas las necesidades y será de gran ventaja para el cerebro.

