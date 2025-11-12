¿Qué diferencias existen entre el colágeno que encontramos en el pollo o el que se incluye en un suplemento?

El colágeno es uno de los suplementos más populares. Este está en constante estudio y proporciona muchos beneficios para la salud. De hecho, algunos alimentos cuenta con él y, así pueden llegar a nuestro cuerpo. Igualmente, existen diferencias entre ambos e, incluso, con el que incluye un bote de crema.

Beneficios del colágeno

Representa entre el 25 y el 30% del total de las proteínas del organismo y desempeña un papel fundamental en la estructura y resistencia de los tejidos. Su función principal es mantener unidas las distintas partes del cuerpo, proporcionando firmeza, elasticidad y cohesión a la piel, los huesos, los tendones, los ligamentos, los cartílagos y los vasos sanguíneos.

Desde el punto de vista bioquímico, el colágeno es una proteína fibrosa formada por tres cadenas polipeptídicas que se enrollan entre sí en forma de triple hélice. Esta estructura le confiere una gran resistencia y estabilidad. Las cadenas están compuestas principalmente por tres aminoácidos: glicina, prolina e hidroxiprolina.

La presencia de hidroxiprolina, en particular, distingue al colágeno de otras proteínas y le otorga una solidez estructural característica. Existen al menos veintiocho tipos de colágeno identificados en el cuerpo humano, aunque los más abundantes son los tipos I, II, III, IV y V. Cada tipo se localiza en distintos tejidos y cumple funciones específicas.

Para que el cuerpo pueda producir colágeno adecuadamente, necesita diversos nutrientes esenciales, entre los cuales destaca la vitamina C, que actúa como cofactor indispensable en la hidroxilación de los aminoácidos prolina y lisina. Este proceso químico permite que la triple hélice del colágeno se forme correctamente. La producción del colágeno puede dividirse en dos etapas: la intracelular y la extracelular.

A lo largo de la vida, la capacidad del cuerpo para producir colágeno disminuye gradualmente. A partir de los veinticinco años, la síntesis natural de esta proteína empieza a reducirse, lo que da lugar a los signos visibles del envejecimiento, como la pérdida de firmeza y elasticidad de la piel, la aparición de arrugas y el debilitamiento de articulaciones y huesos.

Además, diversos factores externos pueden acelerar la degradación del colágeno. La exposición prolongada a la radiación ultravioleta del sol es uno de los más dañinos, ya que genera radicales libres que destruyen las fibras de colágeno y alteran la función de los fibroblastos. El tabaquismo, la contaminación ambiental, el estrés crónico y una alimentación deficiente en vitaminas y minerales también contribuyen a este deterioro. Otro factor importante es el consumo excesivo de azúcar, que provoca un proceso conocido como glicación, en el cual las moléculas de glucosa se adhieren al colágeno, volviéndolo rígido y menos funcional.

Diferencias entre el colágeno de un suplemento y el que se encuentra en el pollo

Al comer alimentos ricos en colágeno se rompe esta proteína en aminoácidos y los absorbe. En este momento no se absorbe el colágeno tal cual, sino la proteína. Cuando se toma como un suplemento, se consume como colágeno hidrolizado que ha pasado antes por diferentes reacciones químicas que mantienen la unión de algunos aminoácidos llegando al intestino y sea absorbido como tal. Entre los beneficios ayuda a la salud articular, la elasticidad de la piel y la recuperación muscular.

En cuanto al colágeno que incluye una crema, se modifica para que sea soluble en agua. Esto es básico para poder aplicarlo en la piel o sobre el cabello. Este no se absorbe, pero forma una capa protectora que evita la pérdida de agua y, por lo tanto, mejora la hidratación. Todos tienen una función diferente.

Referencias bibliográficas

