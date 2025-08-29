Un endocrinólogo explica los efectos de la vitamina C: "Podría estar afectando a tu masa muscular y a tu grasa"

Las personas están muy preocupadas por los suplementos y por la vitamina C. Esta también es conocida como ácido ascórbico y se trata de uno de los micronutrientes más estudiados por su papel en el sistema inmune, la piel y la salud general. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto que también influye de manera importante en aspectos relacionados con la masa muscular y la grasa corporal, lo que la convierte en un nutriente clave. Un endocrinólogo explica como afecta si se abusa de su consumo: "Las dosis altas de suplementos antioxidantes han demostrado que reducen la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa".

Vitamina C y masa muscular

La vitamina C no es una fuente directa de energía ni un macronutriente como las proteínas, pero desempeña funciones esenciales para la formación y mantenimiento de los músculos. Principalmente, porque es necesaria para la formación de colágeno. A nivel óptico fortalece los tejidos de soporte del músculo, reduciendo el riesgo de lesiones y mejoran la recuperación. Su efecto antioxidante ayuda a disminuir el daño oxidativo que da como resultado un menor dolor muscular después del entrenamiento. También, se consigue una mejor absorción de hierro y se tiene más oxigenación en los tejidos musculares y rendimiento deportivo. En definitiva, se crea un ambiente muy favorable para el crecimiento muscular.

Vitamina C y grasa corporal

Está relacionada con la regulación de la grasa corporal, especialmente a través de procesos metabólicos y hormonales. Si el cuerpo cuenta con muchos radicales libres, este se inflama y tiene una mayor resistencia a la insulina, así que se produce un mayor almacenamiento de grasa. El papel de la vitamina es que contribuye a un metabolismo más eficiente con menos estrés oxidativo. Con ella, también se regulan los niveles de cortisol que es la hormona que está relacionada con el estrés que se ve reflejada en la acumulación de grasa en la zona del abdomen. Aporta beneficios en el control de calorías, porque da una mayor sensación de saciedad.

Consecuencias de la falta de vitamina C

Al igual que los excesos nunca son bueno, un déficit de vitamina C puede tener varios efectos negativos sobre la masa muscular y la grasa. Un ejemplo es la mayor debilidad y fatiga causada por la mala absorción de hierro, después de hacer ejercicios, el cuerpo se recupera de una forma muy lenta, se puede acumular más grasa abdominal y pérdida en el tono muscular. La ingesta ideal diaria debería ser entre 75 mg para mujeres y 90 mg para hombres.

