Diferencias entre el naproxeno y el ibuprofeno: "Está en su perfil de seguridad, no en la potencia de su efecto"

Seguro que en el botiquín tienes una caja de ibuprofeno y otra de naproxeno que usas para las mismas patologías. Ambos pertenecen al mismo grupo de fármacos principalmente utilizados para el dolor, la inflamación y la fiebre. Se consumen a nivel mundial, pero tienen diferencias. Estas están relacionadas con la eficacia, seguridad, farmacocinética, indicaciones y perfil de efectos adversos. Una farmacéutica lo analiza y lo explica en sus redes sociales: "El ibuprofeno es menos dañino para el estómago que el naproxeno, aunque este es el analgésico antiinflamatorio de elección cuando hay antecedentes de hipertensión, accidente cardiovascular o infarto".

Tanto el naproxeno como el ibuprofeno pertenecen a los AINEs tradicionales, que actúan principalmente inhibiendo de manera reversible a las enzimas ciclooxigenasa (COX-1 y COX-2). Estas enzimas son responsables de la síntesis de prostaglandinas, sustancias implicadas en procesos inflamatorios, en la transmisión del dolor y en la regulación de la temperatura corporal. Por su parte, el ibuprofeno es eficaz tanto como analgésico como antipirético, aunque su acción antiinflamatoria es menor. El naproxeno tiene un efecto antiinflamatorio más intenso y duradero.

Uno de los aspectos más diferenciales entre estos fármacos es su comportamiento farmacocinético. Eso quiere decir la duración del efecto. La del ibuprofeno aproximadamente entre 2 y 4 horas y el naproxeno entre 12 y 17 horas, por lo que se reduce su frecuencia y es perfecto para un dolor crónico.

Ambos medicamentos se utilizan en un amplio espectro de condiciones, aunque existen matices en las recomendaciones. Ambos se utilizan para la cefalea, el dolor dental, el dolor menstrual y los dolores musculares, en la artritis reumatoide, la artrosis, la tendinitis y la bursitis. Sin embargo, se recomienda el ibuprofeno cuando aparece la fiebre y el naproxeno cuando son procesos inflamatorios más intensos.

Los AINEs tienen como efecto adverso común la irritación gástrica, pudiendo causar gastritis, úlceras y sangrados digestivos. El ibuprofeno al aplicarse dosis bajas tiene un perfil más seguro. El naproxeno presenta un riesgo, especialmente cuando se prolonga su toma en el tiempo.

Qué dosis se debe tomar

Ambos medicamentos se deben tomar, pero con precaución y cuentan con diferentes dosis que se adecuan según la edad y el peso de la persona. La disponibilidad es de 200 mg, 400 mg, 600 mg y 800 mg y se presentan en tabletas, cápsulas, suspensiones, jarabes, incluso formulaciones tópicas. Su acceso es sencillo y en muchos países se vende sin receta en dosis bajas. El naproxeno suele presentarse en dosis de 250 mg, 375 mg y 500 mg. Generalmente se administra dos veces al día, lo cual resulta cómodo. En algunos lugares, su venta puede estar más regulada que la del ibuprofeno.

