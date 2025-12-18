Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: síntomas y tratamientos

El actor Eduardo Casanova ha anunciado públicamente a través de sus redes sociales que padece VIH. Este lo ha hecho en una pieza audiovisual que forma parte del documental que podremos ver en cine en 2026. Una película producida por Jordi Evole en el que se abre en canal para explicar todo y que es clave para conocer más sobre una enfermedad que ha quedado anclada a los prejuicios.

Es una forma de hacer frente a los estigmas asociados al VIH y revelar, de algún modo, como es convivir con esta enfermedad, la cual padece desde hace dos aproximadamente. Para entender mejor en qué consiste, explicamos cuáles son las causas y los tratamientos que están en constante evolución. Según el Ministerio de Sanidad, España tiene una cifra anual de nuevos diagnósticos de la enfermedad superior a los 3.000 casos.

El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana se trata de una enfermedad que como su propio nombre índica está relacionado con el sistema inmunológico. Actúa debilitando la capacidad del cuerpo para defenderse de infecciones y otras enfermedades. Si se complica y no se trata a tiempo, podría evolucionar a lo que conocemos como el SIDA que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida; una etapa más avanzada de la infección.

Esta enfermedad se transmite a través de fluidos corporales de una persona ya afectada. Puede ser a través de la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Por ello, los especialistas insisten mucho en tener relaciones sexuales con protección. Además, el hecho de compartir agujas y jeringuillas, hacer transfusiones de sangre no seguras.

Los síntomas pueden variar, sobre todo, a lo largo de la enfermedad. En su etapa más temprana, puede que incluso sea asintomático. Igualmente, en otras personas puede estar presente la fiebre, el cansancio, la inflamación de ganglios y las erupciones cutáneas. La preocupación aumenta a medida que va avanzando y no se trata porque puede derivar en otras infecciones más graves.

Cuáles son los tratamientos más actuales para el VIH

Aunque no existe una cura definitiva, es cierto que, los continuos avances permiten que las personas puedan controlar al virus y no vaya en crecimiento. Por el momento, se cuenta con unos tratamientos antirretrovirales que mantienen una buena calidad de vida y reducen el riesgo de transmisión a otras personas. Gracias a ellos, los individuos que la padecen pueden vivir durante décadas sin que derive en SIDA.

El TAR consiste en una combinación de fármacos, entre ellos el dolutegravir. Las familias de los distintos medicamentos que componen este tratamiento son: inhibidores de la integrasa, inhibidores de la transcriptasa reversa análogos de nucleósidos que bloquean la convención de ARN en ADN, inhibidores de la transcriptasa reversa de los no nucleósidos que bloquean las enzimas necesarias para que no se repliquen, inhibidores de la proteasa que impiden que el virus madure e inhibidores de entrada que bloquean la entrada del virus en las células.

Para los investigadores, el siguiente paso es mejorar la administración de estos medicamentos para aumentar la adherencia. Estos se aplican a través de inyecciones de acción prolongada que son capaces de controlar al virus y tienen como función principal la prevención del SIDA.

Actualmente, según los estudios científicos, estos fármacos han reducido la cantidad de partículas del virus en la sangre, siendo en algunos casos indetectable en las pruebas estándar.

