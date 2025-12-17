Estos son los síntomas, las causas y el tratamiento de la "supergripe" H3N2

Con los cambios de temperatura es mucho más fácil que lleguen los virus respiratorios. Es por ello que comienzan las campañas de vacunación en las distintas ciudades y se toman medidas para que no se expandan con rapidez y tener la situación bajo control.

La voz de alarma se ha activado porque se ha experimentado un incremento de los casos en los hospitales aumentando el número de ingresos y la tasa de hospitalización a consecuencia de los virus respiratorios.

Este año los focos están puestos en la influenza H3N2 que es una de las cepas del virus de la gripe perteneciente al tipo A. Sin duda, una de las que causa las infecciones respiratorias más graves en los humanos. Se le ha apodado con la "supergripe", un término que se ha adoptado cuando las cepas son más virulentas o resistentes.

Es cierto que, se transmite con facilidad, pero no por ello es más virulenta. Sí que hay más contagios, pero el impacto sanitario que se recibe es que no es más grave que otros que llevan circulando décadas. Los expertos siempre señalan que la vacunación es la mayor de las defensas, aunque esta no coincida al 100% con esta cepa.

Cuáles son los síntomas de la influenza H3N2

Los síntomas son muy comunes a los de una gripe estacional. Son tales como la fiebre, la tos, generalmente, seca, el dolor de garganta, los dolores musculares, la fatiga o la congestión nasal. Estos pueden durar hasta tres semanas.

La Organización Mundial de la Salud considera que la convencional que en la mayoría de veces contraemos se trata de una infección respiratoria aguda que está causada por unos virus gripales que se propagan entre las personas cuando tosen o estornudan.

Existen cuatro tipos de cepas: A, B, C y D. La primera y la segunda circulan y causan epidemias estacionales de la enfermedad. Los de tipo A se clasifican en subtipos dependiendo de las combinaciones de las proteínas en su superficie. En ella encontramos la H3N2.

Como tratamientos, el primer consejo es que las personas descansen mucho y se hidraten muy bien porque durante estos días a través de la mucosidad y la pérdida de líquidos, se pueden deshidratar.

Se produce con mayor impacto en las personas mayores y en los niños pequeños. Estos, casi siempre, son los grupos más vulnerables y pueden desarrollar más complicaciones. Desde la bronquitis hasta neumonía. La transmisión se produce de forma muy rápida y se puede transmitir a través de las gotas respiratorias a través de la tos y en el estornudo. De hecho, la mascarilla se ha vuelto obligatoria en muchas ciudades en algunos espacios.

Cómo evitar contagiarse la variante de gripe H3N2