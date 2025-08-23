Estos son los ejercicios virales que mejoran los dolores de espalda y se pueden hacer en casa

Muchas personas se quejan del dolor de espalda y gracias a la Organización Mundial de la Salud, se puede conocer que hasta el 80% de la población experimentará molestias en la zona lumbar en algún momento de su vida. Básicamente, porque ese es uno de los síntomas de pasar muchas horas frente a una pantalla, por el sedentarismo, el estrés y los malos hábitos posturales. En las redes sociales, está circulando un vídeo de este fisioterapeuta que se ha hecho viral y que resume los ejercicios que se tienen que hacer para evitar molestias tanto en la zona alta, baja como en la cadera. El movimiento resulta la mejor medicina y adoptar una rutina de ejercicios específicos es vital para reducir el dolor, fortalecer la musculatura, mejorar la postura y prevenir futuras lesiones.

Importancia de fortalecer la musculatura de la espalda

Es muy común quejarse por los dolores de espalda, pero casi nunca se saben las razones por la que pasa. Esta tiene varios músculos a su alrededor como las dorsales, los trapecios, los glúteos y los abdominales. Estos trabajan en conjunto para mantener la postura. Si alguno de ellos falla es cierto que la columna vertebral soporta más carga y esto propicia un dolor molesto de espalda. Así que la respuesta más rápida y efectiva es fortalecer. Así no solo se ayudará a protegerla, sino que también se mejorará la movilidad y la capacidad de realizar tareas cotidianas sin molestias.

Ejercicios para reducir el dolor de espalda

Siempre que se realiza algún ejercicio, es muy importante estirar bien para reducir la rigidez muscular y aumentar la flexibilidad en la zona de la columna. Por ejemplo, tumbado en el suelo boca abajo flexiona uno de los pies y balancéalo de izquierda a derecha; también, apoyado en el suelo boca arriba coge las piernas y llévalas al pecho y balancea la espalda; Todos estos desbloquean la espalda alta. Para la zona baja, poner las manos sobre las rodillas y balancearse de izquierda a derecha; tumbado boca abajo sujetar la cabeza y moverla de un lado a otro; por último, con ayuda de un cajón, subir y bajar el tronco con las rodillas en el suelo.

Consejos para integrar estos ejercicios en tu día a día

Cada día que pase haciendo estos cuatro ejercicios, se podrá notar una mejora de la salud. No es necesario echar muchas horas, tan solo serán necesarios de 15 a 20 minutos. Si alguno de estos provoca dolor, no se vuelve a repetir porque puede estar produciendo alguna molestia que debe ser supervisada por un fisioterapeuta. Se tendrán más beneficios si se combinan con tareas aeróbicas como caminar, hacer running o bicicleta. Cuando se está en reposo, es muy importante vigilar la postura, al igual que cuando se realiza el ejercicio.

Otros hábitos para mejorar la salud de la espalda

Los ejercicios son fundamentales, pero no lo son todo. Así que complementándolos con estos hábitos, se podrán notar beneficios muy pronto. Uno de ellos es el control del peso para no sobrecargar la columna vertebral. La hidratación es esencial porque los discos invertebrados necesitan agua para mantenerse elásticos. El sueño es otro pilar fundamental y la gestión del estrés porque si no se equilibra puede derivar en rigidez.

