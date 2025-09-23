La enfermedad de Lyme afecta a Bella Hadid: qué es y cuál es su tratamiento

La súpermodelo Bella Hadid mostraba en sus redes sociales que se encontraba en el hospital a causa de la enfermedad que padece junto a su hermano y su madre desde 2012. Se trata de la enfermedad de Lyme que se produce por la picadura de una garrapata infectada. Puede afectar a múltiples sistemas del organismo y causar una gran variedad de síntomas, desde erupciones cutáneas hasta complicaciones neurológicas articulares.

Estas pican normalmente a los humanos en las fases intermedias de vida. Cuando una garrapata infectada se adhiere a la piel y permanece alimentándose durante varias horas, puede transmitir la bacteria al torrente sanguíneo. No todas las picaduras conllevan el contagio, pero el riesgo aumenta cuanto más tiempo permanece el parásito adherido.

Es más probable que se dé en regiones boscosas y húmedas del hemisferio norte. En Estados Unidos, los casos se concentran en el noreste y el medio oeste superior. En Europa, países como Alemania, Austria, Suecia y Polonia presentan una incidencia elevada. También se han descrito casos en Asia y, con menor frecuencia, en América del Sur. Su distribución depende de la presencia de garrapatas infectadas y de animales hospedadores, como ciervos, ratones y aves, que participan en el ciclo de la bacteria.

La enfermedad de Lyme suele dividirse en tres fases clínicas, aunque no todos los pacientes pasan por todas ellas. La primera aparece entre los 3 y 30 días después de la picadura. El signo más característico es el eritema migratorio, una erupción cutánea en forma de diana o anillo que se expande progresivamente desde el lugar de la picadura. No suele causar dolor, pero puede acompañarse de picor o calor local. Junto con la erupción, el paciente puede presentar síntomas generales como fiebre, escalofríos, fatiga, dolor muscular y dolor de cabeza.

Semanas o meses después del contagio, la bacteria puede diseminarse a través de la sangre y afectar distintos órganos. En esta etapa pueden aparecer múltiples erupciones cutáneas, dolores articulares migratorios y alteraciones neurológicas como parálisis facial, meningitis o neuropatías periféricas. Algunas personas también desarrollan problemas cardíacos, como bloqueo auriculoventricular, que puede ocasionar palpitaciones o mareos.

Si la enfermedad no se trata adecuadamente, meses o incluso años después pueden presentarse complicaciones crónicas, como le ocurre a la súpermodelo. La más frecuente es la artritis de Lyme, caracterizada por inflamación recurrente en grandes articulaciones, especialmente en las rodillas. También pueden persistir trastornos neurológicos como problemas de memoria, dificultades de concentración o neuropatías dolorosas. En algunos casos, los síntomas persisten incluso tras el tratamiento, fenómeno que se denomina síndrome post-Lyme.

Cuál es su diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad de Lyme puede resultar complejo porque sus síntomas son muy variados y se parecen a los de otras enfermedades. El eritema migratorio es considerado diagnóstico por sí mismo, ya que es muy característico. Sin embargo, en ausencia de esta erupción, se recurre a pruebas de laboratorio. Las pruebas más utilizadas son los análisis serológicos que detectan anticuerpos. El protocolo recomendado suele ser en dos pasos: primero una prueba de cribado (ELISA) y, si resulta positiva o dudosa, una prueba confirmatoria de inmunoblot (Western blot). En casos específicos, se pueden analizar muestras de líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial para detectar la bacteria directamente o sus anticuerpos.

Referencias bibliográficas: