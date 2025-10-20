Un estudio revela que el 90% de los españoles encuestados considera que la actitud mental es clave para envejecer bien

La longevidad es uno de los mayores problemas de la población. No se acepta el paso del tiempo y, por lo tanto, el envejecimiento. Aunque puede parecer que el verdadero temor está en el físico, realmente está en la mente. Así lo revela el primer estudio ‘Bienvejecer’, elaborado por las consultoras Alpha Research y Burson para ASISA que desvela que 7 de cada 10 españoles teme más el deterioro cognitivo que cualquier otro signo de la edad. Esta inquietud supera a la preocupación por los cambios en la apariencia física, que solo preocupa a un 15% de los encuestados.

Según los estudios, el país más longevo del mundo será España en 2040, aproximadamente. Así que lo convierte en uno de los más preocupados por la salud física y mental.

Por qué los españoles están preocupados por el envejecimiento

En un estudio realizado a 2.000 españoles entre 30 y 50 años expresa una preocupación latente: la percepción social y los valores personales. Un 87% de los españoles cree que la sociedad está principalmente centrada en los signos estéticos del envejecimiento, a nivel personal, la realidad es muy distinta. Un contundente 95% se desmarca y afirma que su mayor prioridad es la salud y el bienestar, frente a un escaso 5% que sigue dando más importancia a la estética.

Esta brecha entre la percepción social y la preocupación individual se manifiesta de forma diferente en el territorio y por género. El miedo al deterioro cognitivo es especialmente alto en comunidades como Castilla-La Mancha (78%) y Aragón (75%), mientras que la preocupación por la apariencia física es más relevante en Cantabria y Baleares, alcanzando picos de en torno al 20%, frente al 15% de media nacional. Además, son las mujeres quienes expresan mayor preocupación por el envejecimiento en general (76% frente al 66% de los hombres) y, en concreto, por los problemas de salud y la posible pérdida de independencia.

Esa preocupación por envejecer se traduce en un cambio por los hábitos. Nueve de cada diez españoles ha aumentado la práctica de ejercicio físico (54%) y mejorado su alimentación (52%) con el objetivo de cuidar su salud a largo plazo. La principal motivación para estos cambios es la concienciación sobre la importancia de la prevención (63%). A la hora de dedicar esfuerzos, las mujeres (27%) tienden más a buscar un equilibrio entre el cuidado de la salud y la estética (ambos por igual), mientras que los hombres (17%) se centran prioritariamente en la salud y el bienestar (61%).

Cómo es el estudio enfocado en la búsqueda del bienestar mental

Este estudio pone en valor el bienestar mental como pilar del envejecimiento saludable. Más del 90% de los encuestados considera que la actitud mental es clave para envejecer bien, y uno de cada dos cree que el envejecimiento es un proceso natural en el que se puede influir a través de los hábitos y la prevención.

Esta mentalidad proactiva redefine la propia idea de vejez. La mayoría la sitúa entre los 40 y los 60 años, pero un significativo 16% considera que no hay una edad concreta, señalando que envejecer depende más del estilo de vida que de la edad. Para los españoles, los hábitos de vida saludables (48%) son el factor más determinante para envejecer bien, muy por encima de la genética (27%). El resto de los encuestados atribuye el envejecer bien a factores como la concienciación y el autocuidado (9%), la atención médica y el seguimiento constante (9%) o, en menor medida, a la suerte y las circunstancias de la vida (7%).

De hecho, la visión del futuro es optimista. La mayoría se ve autónomo y con buena calidad de vida (37%) o saludable y activo (24%) a partir de los 70 años. Tal y como muestra este estudio, en España el ideal de juventud se está transformando. Cada vez más personas asocian el bienestar con la salud, la prevención y el equilibrio mental, y no con la lucha contra el paso del tiempo. Envejecer ya no se percibe como una pérdida, sino como una oportunidad para cuidarse mejor y vivir con plenitud todas las etapas de la vida.

