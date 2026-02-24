Un estudio europeo demuestra que el 85% de las manzanas analizadas presentan residuos de múltiples pesticidas

En el último estudio realizado por la ONG Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), en colaboración con otras entidades europeas, han analizado 59 muestras de manzanas de producción local de 13 países, incluido España. En ellas, se presentaba un 85% de residuos de más de un pesticida a la vez.

En ellas se encontraban una media de tres pesticidas diferentes, aunque algunas podrían incluir hasta siete. Carlos Prada, repsonsable de Hogar sin tóxicos, explica que solo han expuesto el riesgo que supone cada pesticida por separado, pero no el efecto cóctel. Así que ha recomendado a la población que se priorice sobre las manzanas ecológicas locales.

La Unión Europea ha clasificado al 71% de las manzanas analizadas que están contaminadas con pesticidas como muy tóxicos y están incluidos dentro de la categoría candidatos a la sustitución. El 36% tenía presencia de residuos de pesticidas neurotóxicos y el 64% contenía pesticidas considerados PFAS. Estos preocupan por ser altamente persistentes o por ser principales para la formación de este tipo de compuestos.

El informe muestra más preocupación por los niños y bebés, ya que el 93% de las muestras de manzanas analizadas no estarían permitidas. Aunque esta fruta cuenta con muchos beneficios, es cierto que el documento pide mejoras en la legislación y en el sistema de producción para que no se limite las ventajas que aportan las manzanas.

Beneficios de las manzanas ecológicas

Se han convertido en una opción cada vez más popular entre quienes buscan una alimentación saludable y sostenible. A diferencia de las manzanas producidas mediante agricultura convencional, las ecológicas se cultivan sin pesticidas ni fertilizantes químicos sintéticos, respetando los ciclos naturales del suelo y promoviendo la biodiversidad. Este tipo de producción no solo tiene un impacto positivo en el medio ambiente, sino que también aporta beneficios directos para la salud y el bienestar de los consumidores.

Uno de los principales beneficios de las manzanas ecológicas es la reducción de la exposición a residuos de pesticidas. Diversos estudios han señalado que el consumo frecuente de frutas tratadas con productos químicos puede implicar la ingesta de pequeñas cantidades de sustancias potencialmente perjudiciales. Aunque los niveles suelen estar dentro de los límites legales, muchas personas prefieren minimizar cualquier riesgo. Al optar por manzanas ecológicas, se reduce considerablemente la probabilidad de consumir estos residuos, lo que resulta especialmente relevante en el caso de niños, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios sensibles.

Desde el punto de vista nutricional, las manzanas ecológicas pueden presentar concentraciones ligeramente superiores de ciertos compuestos antioxidantes, como los polifenoles. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo en el organismo, contribuyendo a la prevención del envejecimiento prematuro y de diversas enfermedades crónicas. Además, las manzanas en general son una excelente fuente de fibra, especialmente pectina, que favorece el tránsito intestinal, ayuda a regular los niveles de colesterol y contribuye a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Consumidas con piel —algo más habitual cuando son ecológicas y se lavan adecuadamente— aportan aún más beneficios nutricionales.

Otro aspecto destacable es el sabor. Muchas personas afirman que las manzanas ecológicas tienen un gusto más intenso y una textura más natural. Esto se debe en parte a que suelen cultivarse en explotaciones más pequeñas y recogerse en su punto óptimo de maduración, priorizando la calidad frente a la producción masiva. El resultado es una fruta más aromática y sabrosa, que puede disfrutarse tanto fresca como en recetas saludables, desde ensaladas hasta postres caseros.

En términos medioambientales, la agricultura ecológica fomenta la conservación del suelo y del agua. Al evitar químicos agresivos, se protege la fertilidad del terreno a largo plazo y se reduce la contaminación de acuíferos y ríos. Asimismo, este modelo agrícola promueve la biodiversidad, favoreciendo la presencia de insectos polinizadores, aves y microorganismos beneficiosos. Todo ello contribuye a crear ecosistemas más equilibrados y resilientes frente al cambio climático.

