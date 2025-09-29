Un estudio revela que las células del envejecimiento cerebral pueden aumentar el riesgo de Alzheimer y tumores cerebrales

El hospital 12 de octubre junto al Instituto de Investigación I+12 han llegado a un punto clave dentro del proceso de envejecimiento cerebral marcando un antes y un después en patologías como el Alzheimer y los tumores cerebrales. Este consiste en que a partir de los 57 años, la estructura que protege al cerebro de sustancias nocivas permite la entrada de células inmunitarias defectuosas que alteran el equilibrio del sistema nervioso central.

El principal hallazgo de la investigación: TIM-3

Se trata de una proteína específica del sistema inmune que se encuentran en un tipo de célula determinada que promueven un entorno inmunosupresor en el cerebro. Esto significan que los tumores pueden circular libremente, llegando a progresar sin tener ningún tipo de control. Al encontrar esta proteína, se puede llevar algún tipo de tratamiento que sea más eficaz que los que ahora se llevan a cabo. En la actualidad, hay fármacos que acaban con ella. El medicamento lleva a cabo la eliminación del tumor, impidiendo que este progrese.

Las técnicas que se utilizaron en esta investigación fueron pacientes con gliomas y enfermedad de Alzheimer para estudiar la integridad de la barrera hematoencefálica, la pérdida neuronal y el papel de las células inmunitarias. Los pacientes presentaron una supervivencia media de 1.525 días, frente a los 4.084 de aquellos con disfunción leve.

Uno de los objetivos es la reactivación del sistema inmunológico envejecido que podría prevenir el desarrollo de las enfermedades como el Alzheimer o los tumores cerebrales.

Otro estudio relacionado con el Alzheimer

Hace unas semanas, desde el Hospital Virgen del Rocío, se ha hecho un avance pionero al combinar dos evaluaciones esenciales y proporcionando un diagnóstico más rápido y eficiente. Este se centra en la prueba PET que, al estudiar las imágenes los primeros cinco minutos se obtiene información similar a la que proporciona la PET de FDG sobre la actividad cerebral y el daño neuronal.

