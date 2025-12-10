Fascitis plantar, tendinopatía de Aquiles o esguince lateral de tobillo: estos ejercicios te ayudarán en la recuperación

La mayoría de personas tienen dolencias en los pies. No todas son iguales y cada una de ellas necesita contar con un ejercicio en concreto. Entre las más frecuentes se encuentran la fascitis plantar, la tendinopatía de Aquiles, el esguince de tobillo o el neuroma de Morton. Este fisioterapeuta ha compartido con todos los seguidores varios ejercicios fáciles para poder hacer en casa o en cualquier parte fácilmente y notar mejoría muy pronto.

Qué es la fascitis plantar

La fascitis plantar es una de las patologías más comunes en la consulta podológica y traumatológica. Se caracteriza por dolor en la planta del pie, específicamente en la zona del talón, debido a la inflamación o degeneración de la fascia plantar, una banda de tejido que sostiene el arco del pie. Su origen suele relacionarse con sobrecarga mecánica, uso de calzado inadecuado, aumento súbito de la actividad física o alteraciones en la pisada. El dolor suele ser más intenso por la mañana, al dar los primeros pasos. El tratamiento incluye estiramientos, fortalecimiento, corrección biomecánica mediante plantillas y, en algunos casos, técnicas como ondas de choque. El ejercicio que se debe practicar es arrugar una toalla con la planta de los pies.

Qué es la tendinopatía de Aquiles

La tendinopatía de Aquiles afecta al tendón más fuerte del cuerpo humano, encargado de transferir la fuerza de los músculos de la pantorrilla al pie. Esta afección puede manifestarse con dolor, rigidez matutina y engrosamiento del tendón, especialmente en corredores o personas que incrementan su actividad sin la preparación adecuada. Las causas incluyen sobreuso, falta de flexibilidad, calzado inadecuado y desequilibrios musculares. El abordaje terapéutico se basa en ejercicios excéntricos, corrección postural, fisioterapia específica y, en casos persistentes, tratamientos complementarios como la terapia manual o la punción seca. El ejercicio que se debe hacer es aguantar los talones arriba durante 45 segundos.

Qué es el esguince de tobillo

El esguince de tobillo es una lesión ligamentosa que ocurre cuando el pie se tuerce de forma brusca, provocando una distensión o rotura parcial de los ligamentos laterales del tobillo. Es común en deportes como fútbol, baloncesto o trail running, pero también puede suceder en la vida cotidiana. Los síntomas incluyen dolor agudo, inflamación y dificultad para apoyar el pie. Aunque muchos esguinces se consideran leves, un manejo inadecuado puede derivar en inestabilidad crónica del tobillo. El tratamiento inicial se basa en reposo relativo, hielo, compresión y elevación (método RICE), seguido de ejercicios de propiocepción y fortalecimiento. El ejercicio que debemos hacer es llevar el pie hacia afuera.

Qué es el neuróma de Morton

El neuroma de Morton, en cambio, es una alteración nerviosa caracterizada por el engrosamiento del tejido que rodea a uno de los nervios interdigitales, generalmente entre el tercer y cuarto metatarsiano. Se manifiesta como dolor punzante, sensación de calambre o ardor, que empeora al caminar con calzado estrecho. Esta afección suele relacionarse con presión repetida, deformidades del pie o uso prolongado de zapatos de punta estrecha. El tratamiento puede incluir modificaciones del calzado, plantillas para descargar la zona y fisioterapia; en casos persistentes, se plantean infiltraciones o cirugía. El ejercicio que se debe hacer es juntar y separar los dedos.

