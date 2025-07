Así es el fenómeno de la despersonalización, según los expertos: "Tienes la conciencia de estar haciendo algo, pero sin estar ahí"

En el ámbito de la salud mental, la despersonalización se define como "un trastorno disociativo caracterizado por una sensación persistente o recurrente de desconexión del propio cuerpo, pensamientos o emociones". Así lo expresa la Clínica Universidad de Navarra, al tiempo que subraya la descripción general de las personas que lo padecen: "Suelen sentirse observadores externos de sí mismos".

Aunque es posible que muchas personas hayan experimentado algo similar en momentos muy concretos de sus vidas, lo cierto es que la continuidad de estas sensaciones genera un estado de desconexión tal que semeja a la idea de sobrevolar fuera del propio cuerpo. "Vivo sin vivir en mí", es la idea que subyace a esta condición, según lo expuesto por la psiquiatra Anabel González en su perfil de LinkedIn.

Despersonalización, una forma de 'vivir' fuera de uno mismo

Especializada en apego y traumas, González ha hablado en diversas ocasiones sobre este asunto, que explica con las siguientes palabras: "En la despersonalización hay una doble percepción. Hay una cierta conciencia de estar haciendo algo, pero a la vez la persona siente que no está ahí. Está haciendo las cosas de la vida, pero no está en la vida. Siente que no siente". Se trata, en definitiva, de la falta de pertenencia sobre el momento presente.

En términos generales, "el trastorno se desencadena por un acontecimiento estresante grave", informa el Manual MSD. Esto puede ser, por ejemplo, "el maltrato emocional o la negligencia durante la infancia", así como también el hecho de haber presenciado alguna de estas situaciones. Desde el centro psicológico Cecilia Cores, los síntomas pueden llevar a una inherente "sensación de extrañeza con respecto a uno mismo y a la propia identidad", como si las emociones o acciones no fueran auténticas.

¿Qué diferencia hay entre despersonalización y desrealización?

En muchas ocasiones, la despersonalización va ligada a la idea de desrealización, si bien no son exactamente iguales. La principal diferencia estriba en que "la desrealización se centra en la percepción del entorno y las experiencias fuera de uno mismo", lo que implica una sensación de continua irrealidad. Es decir, según el centro Cecilia Cores, estas personas "sienten que su entorno o las cosas que están experimentando no son reales o están distorsionadas de alguna manera".

Atendiendo a esta explicación, la despersonalización parte de la base de una desconexión con respecto a la persona, el ser humano y su identidad. En cualquier caso, ambas ideas caminan juntas y, en palabras de Anabel González, "se engloban en el concepto de distanciamiento". Así lo esquematiza la psiquiatra en una entrevista para el canal de YouTube DPDR - Siguiente Paso, diseñado para entregar suporte y activar herramientas prácticas a personas que sufran de ansiedad severa y episodios permanentes o esporádicos de disociación.

La despersonalización no implica necesariamente un trastorno disociativo

De acuerdo con la especialista, "los probleman de destanciamiento tienen que ver con la idea de estar distanciado, de manera global, de los procesos mentales. Son alteraciones cualitativas de la conciencia". Asimismo, hablamos de dos diagnósticos bastante frecuentes, que algunos autores cuestionan si incluir dentro de la definición propiamente dicha de disociación "porque aparecen en muchísimo cuadros".

En palabras de Anabel González, "la despersonalización es muy frecuente y puede aparecer en muchas patologías, sin que por el hecho de que aparezca vayamos a diagnosticar un trastorno disociativo". Así, es posible que se desencadene "en crisis de ansiedad o en cuadros de estrés postraumático".

Referencias bibliográficas

Diccionario médico. Despersonalización, Clínica Universidad de Navarra: https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/despersonalizacion

Trastorno de despersonalización/desrealización, Manual MSD: https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/trastornos-disociativos/trastorno-de-despersonalizaci%C3%B3n-desrealizaci%C3%B3n

Despersonalización y desrealización, Centro Psicológico Cecilia Cores: https://ceciliacorespsicologa.es/despersonalizacion-y-desrealizacion/

Anabel González, despersonalización y desrealización, DPDR - Siguiente Paso (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=ly4k1Ezl-zM