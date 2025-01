Qué es el FOMO y cómo evitar que afecte a tu vida diaria: "Deja de seguir a personas que no te hacen bien"

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de pertenecer e identificarse con un grupo, algo que las redes sociales han facilitado. Sin embargo, nuestra sobreexposición y la de nuestra vida a estas aplicaciones puede desencadenar el FOMO (Fear of Missing Out), un fenómeno psicológico que describe el miedo a perder una experiencia que otros están viviendo o a no poder compartirla con los demás.

El último sitio de moda en tu ciudad que debes visitar, el destino ideal para tus próximas vacaciones o ese plan con amigos que no podrás rechazar. Así con un sinfín de estímulos que llegan a la pantalla de tu teléfono móvil y que pueden ahondar en esa necesidad constante de estar conectados y participar en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. A continuación, repasamos las principales características del FOMO y sus posibles repercusiones en la vida diaria.

Características del FOMO

Los jóvenes y adolescentes son el colectivo más susceptible de padecer el síndrome FOMO, pues los deseos de aceptación social y popularidad son mucho más elevados durante esta etapa de la vida. Estos son algunos de sus características:

Necesidad constante de estar conectado , revisar o actualizar las redes sociales

, revisar o actualizar las redes sociales Sensación de ansiedad o miedo a perderse algo importante, generalmente eventos sociales o actividades de grupo

importante, generalmente eventos sociales o actividades de grupo Tendencia a compararse con los demás y necesidad de aprobación constante. Dificultad para decir 'no' por temor a ser excluído

y necesidad de aprobación constante. por temor a ser excluído Estrés y agotamiento emocional por la necesidad de estar al tanto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor

por la necesidad de estar al tanto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor Comportamientos impulsivos para participar en eventos o actividades populares, incluso si no son importantes o necesarias

Sensación de vacío o insatisfacción con el contenido compartido en redes sociales

A pesar de que el FOMO no es un trastorno clínico reconocido, puede afectar a nuestra calidad de vida.

Consecuencias del FOMO

El FOMO puede desencadenar efectos negativos en nuestra salud física y mental. Algunos de los síntomas más comunes son:

Problemas de autoestima derivados de la comparación constante de nuestra vida con la de los demás

derivados de la comparación constante de nuestra vida con la de los demás Inseguridad por estar sometidos a la observación y el juicio constante

por estar sometidos a la observación y el juicio constante Ansiedad por no tener el móvil cerca, no estar pendiente, perderse algo "importante", no tener cobertura o batería...

por no tener el móvil cerca, no estar pendiente, perderse algo "importante", no tener cobertura o batería... Dificultades para interactuar con los demás en persona, sin la mediación de las pantallas, con el consecuente aislamiento asocial

Insomnio, inquietud y somatizaciones (dolor de cabeza, sudoración, etc)

Reducción de la motivación académica, laboral o para el desempeño de las actividades rutinarias

En última instancia, el FOMO puede generar importantes cuadros de estrés, ansiedad o depresión.

Cómo superar o prevenir el FOMO

Las redes sociales van a continuar formando parte de nuestra vida, pero es importante hacer un uso adecuado y responsable de ellas. Según la psicóloga María Martín-Gamero (@mariamartingamero, con más de 100.000 seguidores en TikTok), estos son algunos consejos que puedes aplicar para tratar de reducir tu FOMO:

Dejar de seguir a determinadas personas que no te hacen bien. Muchas veces las personas alimentan sus perfiles sociales con contenidos que evocan al éxito, la felicidad, el entretenimiento y, en definitivo, modelos imposibles a los que aspirar

que no te hacen bien. Muchas veces las personas alimentan sus perfiles sociales con contenidos que evocan al éxito, la felicidad, el entretenimiento y, en definitivo, modelos imposibles a los que aspirar Reducir el tiempo de uso de redes sociales, en favor de un uso más racional y menos dependiente de estas herramientas

de estas herramientas Aceptar que en la vida siempre hay que tomar decisiones : "escoger un plan a veces implica rechazar el otro", recuerda la experta.

: "escoger un plan a veces implica rechazar el otro", recuerda la experta. Estas presente en los planes tanto física como emocionalmente. De este modo, disfrutar del momento prevalecerá ante la presión autoimpuesta por compartir la mejor publicación

Bibliografía