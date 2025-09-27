Qué hacer cuando un hijo adulto vuelve a casa y se reabre la convivencia

Muchos hijos por circunstancias de la vida vuelven a casa y de nuevo se enfrentan a la convivencia con los padres. En muchas ocasiones se puede generar un síntoma de malestar, puesto que aunque al principio notaran el nido vacío, es cierto que, ocuparon con nuevas actividades, el hueco que había dejado el descendiente. Además, también se produce un cambio en la dinámica familiar y en la rutina.

Básicamente, esto puede generar tanto ventajas como desventajas, dependiendo el núcleo familiar y como fuese la relación anteriormente. Por ejemplo, los beneficios es el apoyo emocional y la compañía. De nuevo se vuelven a compartir momentos, conversaciones y recuerdos juntos. Además, las labores domésticas también se suelen compartir. En algunas ocasiones, aunque depende mucho de cada individuo y de la situación se pueden llegan a compartir gastos económicos y tantos unos como otros poder ahorrar dinero.

Dentro de las desventajas como cuentan los psicólogos, se pierde una independencia que antes se había tenido tanto para progenitores como para hijos y se tiene que volver a unas nuevas normas de convivencia.

Estrategias para manejar mejor la situación

La mezcla de emociones es muy común cuando el hijo regresa a casa. Así que como indica este grupo de psicólogos, la mejor opción es establecer unas estrategias de actuación que ayuden a que la relación fluya y sea lo más sana posible. Por ejemplo es muy importante la comunicación y el respeto. En primer lugar, se debe reconocer y comprender cuáles son los sentimientos de ambos desarrollando la empatía.

Teniendo en cuenta cómo se siente cada una de las puertas, se tienen que establecer límites claros. Por ejemplo, distribuir las tareas del hogar y las responsabilidades. Así se fomentará la igualdad y así evitar posibles conflictos. Después, fomentar la independencia. Aunque el hijo haya vuelto, cada uno debe tener su espacio. Esto ayudará a tener un mayor equilibrio y autonomía personal.

También se debe pasar tiempo de calidad en familia porque fortalecerá los lazos y se crearán recuerdos positivos durante la etapa de la convivencia.

