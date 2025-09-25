Ser el hijo mayor: cómo te condiciona psicológicamente asumir siempre el papel de responsable en la familia

El orden del nacimiento de los hijos puede influir en la personalidad. No es un hecho aislado y está demostrado psicológicamente. Igualmente, no implica el carácter, pero si lo condiciona porque se siguen varios patrones similares en todas las familias. La teoría del orden de nacimiento fue desarrollada por el psicólogo Alfred Adler. En el estudio comprendió que la posición del hermano mayor y menor influye directamente en la relación que tengan con los padres y hermanos.

Esto es una condición que marca a cada individuo el resto de la vida. Por ejemplo, con el primer hijo, los padres suelen ser más atentos debido a la inexperiencia. Así se distribuye la personalidad de la persona. En este estudio se recogen cuatro situaciones dependiendo de la posición que se ocupe; el primogénito, el segundo, el menor y el hijo único. Además, otro hecho que no es aislado es la edad que se llevan los hermanos. Por ejemplo, si existe una gran diferencia ambos se crearán con características de hijos únicos.

En el caso del hijo mayor, este ocupa una posición excepcional al ser el primero. La atención es una de las características que más fluye. Sin embargo, cuando nace el siguiente, esta se divide y se pueden sentir desplazados y la situación de exclusividad cambia. Las características en la personalidad que se destacan es que son cautelosos, controladores, ya que tienen que tener todas las situaciones familiares bajo control, responsables, exigentes, independientes y críticos.

Diferencias con el segundo y tercer hijo

Por su parte, el segundo percibe menos atención de los progenitores, ya que no son tan exigentes ni tienen tanta inexperiencia. Son más cooperadores y suelen ser más competitivos y tienen un mayor espíritu de superación, ya que siempre tienden a alcanzar más privilegios que los mayores. El pequeño se caracteriza por ser el más sociable. Los padres cuentan con mucha más experiencia y muestran más relajación durante la crianza que es cuando se forja la personalidad.

El hijo único es diferente al mayor, porque cuenta con mucha atención de los padres, pero en ningún momento esto se relaja porque no tienen a nadie que compita. Suelen tener más problemas para afrontar las emociones. Normalmente, son introvertidos y les cuesta relacionarse. Al igual que los hijos mayores también son responsables, más conformistas y organizados. Son los más cercanos a los hijos mayores, aunque depende de otros factores individuales que hacen a cada persona.

