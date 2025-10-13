Ser el hijo mediano: cómo te condiciona psicológicamente asumir siempre el papel de colaborador

La diferencia entre el carácter de los hermanos es evidente. Tras analizar, el papel de hijo mayor y menor, es necesario entender cuál es la figura del mediano. Este mismo año se llevaba a cabo un estudio por los psicólogos Michael Ashton y Kibeom Lee de las universidades canadienses Brock y Calgary que aseguraban que estos tienen una personalidad mucho más positiva en comparación con los hermanos. Un total de 710.000 personas participaron y se les evaluaba la honestidad, humildad, emocionabilidad, extraversión, agradabilidad, conciencia y apertura a la experiencia.

El resultado es que evitan la manipulación y cooperan más que sus hermanos. Estos aprenden a negociar y median en los conflictos. En las familias numerosas con más de tres hermanos, desarrollan mayor empatía que aquellos que son solo tres.

Cómo es el síndrome del hijo sandwich

Se considera síndrome del hijo sandwich a aquellos individuos que no logran hacerse con hueco dentro de la familia y destacar con respecto a los hermanos mayores y menores. Estas personas tienden a tener una baja autoestima porque se sienten inferiores en general.

Las causas que llevan al síndrome del hijo sandwich es la poca atención recibida por los padres, con respecto a los hermanos. Durante la etapa infantil, estos niños desarrollan comportamientos agresivos, estallidos de ira, conductas traducidas en llamadas de atención, reproches, comparaciones constantes, ansiedad y depresión. En la edad adulta, se sienten más vacíos.

El psicoterapeuta Alfred Adler destacó que los hijos medianos se sienten más solos y descuidados. Así que como consecuencia, tienden a desarrollar una personalidad particular, igualmente, cada individuo es diferente. Esta teoría es de 1964 y desde entonces se ha evolucionado y se han lanzado muchos estudios como el mencionado anteriormente. Otra de las características notables de los hijos medianos es que experimentan más celos y sufrimiento emocional.

Consejos prácticos para evitar el síndrome del hijo sandwich, según el psicólogo Mario Olea

En primer lugar, se debe estar atentos si su hijo mediano experimenta un comportamiento poco habitual. En el caso de que sean niños pequeños, se debe escuchar lo que no llegan a verbalizar, pero si expresar con respecto a los sentimientos que sienten por sus hermanos pequeños y mayores. Se debe dar credibilidad e importancia a las cosas que dicen.

Favorecer que se sientan queridos y valorados dentro de la familia también es muy importante porque será la base para que desarrollen otro tipo de personalidad. Los padres deben darle un espacio personal igual que hacen o han hecho con sus hermanos.

