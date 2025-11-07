Seis ideas para que los niños hagan caso a la primera: "Sin aplicar la regla C.A.F.E no sirve de nada"

Una de las prioridades de los padres sobre los hijos es que hagan caso a la primera. Después de haber probado muchos comportamientos con ellos y no haber dado fruto. El psicólogo Javier de Haro ha dado en la clave con seis ideas perfectas para que cambien la conducta.

Cuáles son las seis ideas para que los hijos hagan caso a la primera

No se le deben decir tanto lo que no pueden hacer y, sin embargo, hacer todo lo contrario diciéndoles los que si pueden hacer. Un ejemplo, según el psicólogo, Javier si quieres jugar con la pelota puedes hacerlo allí que no hay riesgo de que se rompa nada. Adviérteles. Muchas veces, cuando se les llama la atención por algo ya se sabía que era fácil que la liaran. Por ello, es mejor que antes que empiecen a hacer algo es mejor refrescarle las posibles consecuencias que puedan tener sus actos. Tenerlas en mente podrán ayudarles mucho. Implícales. Es mucho más fácil que cumplan con las cosas que también les incumben y que han decidido ellos. Por ejemplo, Javier, aquí no se puede jugar con la pelota porque se podría romper esto, ¿dónde crees tú que se podría jugar? Anticípales. La negativa fruto de la frustración por no querer dejar de hacer algo que les guste es muy habitual, por lo que es mejor anticiparles, preparándoles y reduciendo la frustración. Por ejemplo, Javier ya nos tenemos que ir, pero te dejo dos minutos más para que termines de jugar antes de irnos y pongo la alarma en el móvil. Actúa. Muchas veces se repiten las cosas una y otra vez, pero solo conseguimos alterarnos. Así que es mejor poner en práctica esas consecuencias que se pueden tener de no hacer lo que se ha marcado. No malgastar la negativa. Si siempre decimos que no es normal que al final no hagan caso porque se pierde autoridad.

Todas estas ideas se deben practicar bajo la regla C.A.F.E. que ha definido el psicólogo Javier de Haro en sus redes sociales.

Qué es la regla C.A.F.E. en psicología

Esta regla resume a la perfección cuatro conductas que no se pueden perder de vista y que ayudarán a poner en práctica cualquier idea de comportamiento sobre los más pequeños.

Constancia: Se trata de repetir con coherencia los mismos comportamientos y en la misma línea. No se puede cambiar de idea poco a poco, sino mantener la misma siempre. Así podrá comprender que a una acción le seguirá siempre la misma consecuencia. Es difícil, pero la falta de constancia harán que los padres pierdan el poder.

Asertividad: El hecho de que los más pequeños no hagan caso pueden desesperar y perder la esperanza, pero es un motivo para gritar, amenazar ni usar el miedo como herramienta. Sin embargo, se trata de aportar firmeza sin agresividad, siempre cuidando el tono. Al final, nuestro estado emocional se transmite a los hijos y cuando se habla con tranquilidad ellos aprenden a captar el mensaje con más atención.

Firmeza : Todos los actos tienen consecuencias y siempre se deben marcar límites. Si estos se rompen, se debe ser firme con las consecuencias. Según el psicólogo Javier de Hera, él no también es una forma de ceder porque es una forma de entrar en un bucle interminable. Así que se debe aplicar un castigo fruto de los malos comportamientos.

Ejemplo: Siempre se debe practicar con el ejemplo. Si nuestro hijo no ven esas rutinas en nuestras personas, ello jamás tratarán de inculcarlas en sus días. Un ejemplo de ello es pedir que no nos griten cuando somos nosotros los primeros que les gritamos a ellos. Otro ejemplo es el uso de las palabras mal sonantes. Así que la coherencia entre lo que se pide y lo que se muestra debe ser clave para que funcionen todas las ideas anteriores y otras que se quieran poner en práctica dentro de la educación de los más pequeños.

