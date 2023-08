¿Adiós a la aspirina para las personas sanas? Revelan un nuevo efecto secundario grave en su uso habitual

En muchos hogares españoles, se encuentran comúnmente ciertos medicamentos, uno de los cuales es la aspirina, independientemente de quiénes vivan en ellos. Su aceptación es tan amplia que incluso nos referimos a ella por su nombre comercial en lugar de su compuesto, el ácido acetilsalicílico. La empresa farmacéutica Bayer patentó este fármaco hace más de un siglo y consiguió convertirse en un remedio para todo tipo de males. Sin embargo, es justo esta popularidad la que, en los últimos tiempos, ha demostrado que el uso desmedido y habitual de esta píldora mágica sea objeto de investigación debido a sus efectos secundarios. Algunas personas utilizan la aspirina como analgésico a pesar de que ya no se recomienda para este propósito. Ahora, un nuevo estudio sugiere que la aspirina no proporciona una protección efectiva en estos casos y, además, puede aumentar el riesgo de hemorragias cerebrales en personas mayores que no tienen problemas de salud.

Los expertos llevan años advirtiendo que su verdadero cometido es la prescripción de este fármaco a pacientes que han tenido episodios cardiovasculares, debido a sus beneficios evidentes que superan los riesgos. Sin embargo, en casos donde las personas solo presentan riesgo de sufrir episodios cardiovasculares, la situación es diferente. Hasta el momento, la impresión general es que es preferible tomar medidas preventivas, pero los estudios actuales indican que en una población sana, el consumo de aspirina no ofrece beneficios preventivos. Retirada, ¿definitiva? El mensaje sobre el uso de aspirina para la prevención ha sido contradictorio en los últimos años, lo que ha llevado a situaciones donde algunos pacientes la tomaron sin una indicación clara. Los expertos sugieren que en casos donde no haya una indicación clara, se podría valorar la retirada del medicamento. Un estudio con la participación de 19.114 individuos, con una media de edad de 74 años, revela que es difícil encontrar a personas de esa edad sin alguna patología. Por lo tanto, se debe buscar un equilibrio entre la prevención de infartos y el riesgo de hemorragias. La aspirina, al ser un antiagregante plaquetario, puede evitar la formación de coágulos, pero estos coágulos son un mecanismo de defensa en eventos graves de sangrado. Los expertos creen que, en estos casos, no se debe administrar la aspirina, ya que el riesgo de sufrir una hemorragia cerebral o un ictus hemorrágico supera al riesgo de un primer episodio cardiovascular. Un estudio publicado en la revista JAMA respalda esta idea, mostrando que la aspirina a dosis bajas no es apropiada para personas sin antecedentes de enfermedades cardíacas o signos de advertencia de ictus. Esto coincide con la recomendación del U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) que desaconseja el uso de aspirina a dosis bajas para la prevención primaria de eventos cardiovasculares en adultos mayores de 60 años. A pesar de esta recomendación, algunos pacientes que habían sufrido un ictus dejaron de tomar aspirina bruscamente por temor a tener otro episodio. Asimismo, la FDA ha identificado que la aspirina presente en medicamentos combinados contribuye a eventos graves de sangrado debido a su propiedad de diluir la sangre. Las personas que tienen uno o más factores de riesgo tienen una mayor probabilidad de experimentar sangrados graves si consumen productos antiácidos que contienen aspirina, incluso en dosis bajas. Por lo tanto, es crucial llevar a cabo estudios para investigar los riesgos y beneficios de la aspirina en pacientes que la utilizan para la prevención primaria. Estos estudios proporcionarán información valiosa para ayudar a los médicos a formular recomendaciones adecuadas sobre el uso de aspirina en este contexto.