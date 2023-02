Claves para soportar la presión del amor no correspondido y la soledad en 'San Valentín'

Ramos de rosas, cajas de bombones, pétalos con música romántica en los pasillos, luces en forma de corazones, osos de peluche... y estrategias comerciales tras una temporada de Navidad y rebajas. San Valentín ha llegado oficialmente al calendario y ha aterrizado en nuestras vidas con su toque habitual de empalago y los sentimientos encontrados entre aquellos que se profesan amor y, en el lado opuesto, los que se quejan de sus muestras. Estos últimos también forman un subgrupo entre los que consideran este día puro marketing y postureo del amor y los que lo viven con presión al considerarlo un recordatorio del desamor, la soledad o el simple hecho de no haber sido flechado por Cupido. Estos últimos casos suelen ser los que más secuelas generan en torno a este día que, como sucede con la Navidad, obliga a ser testigo de escenas de felicidad y amor en mitad de un escenario 'pomposo'. Te contamos las claves para sobrevivir a la presión de este día si tu amor no es correspondido o si estás pasando por un duelo que te tiene con el corazón roto.

Este sentimiento se caracteriza por un vacío emocional en el que la persona encuentra todo carente de sentido, sobre todo en el caso de una ruptura. En el amor no correspondido, además, puede derivar en una obsesión que se va construyendo poco a poco, alimentada por el continuo recuerdo del otro, que llega a través de cualquier cosa: un olor, un color, una canción…etc. De hecho, el amor no correspondido puede llevar a la apatía y, en casos más severos, a la depresión. Por ello, este día, los psicólogos explican que no hay nada de malo en sentir una presión añadida, aceptar estas emociones es bueno para sanarlas, siempre y cuando se aprendan a gestionar. ¿Qué herramientas puede ofrecernos la psicología para combatir el estrés, la presión social y la ansiedad que a muchas personas genera El Día de los Enamorados?

Claves para reducir la presión el Día de San Valentín

Uno de los principales problemas que suele plantear este efeméride es que muchas personas que están solteras, no tienen pareja o mantienen relaciones afectivo-sexuales de forma muy diferente a cómo los medios de comunicación o la publicidad retratan y venden el Día de San Valentín. Esto hace que se pregunten el por qué no tienen una relación 'normal' o por qué no pueden vivir ese amor correspondido y verdadero. Todo esto puede conducir a experimentar culpa y frustración por no hacer lo correcto o esforzarse lo suficiente para tener la relación perfecta que nos venden y que genera necesidad.

En estos casos, los profesionales recomiendan poner las cosas en perspectiva. Hay infinitos tipos de relaciones, y no todo el mundo está siempre en una relación. Además, no todos pueden encontrar a alguien con quien tener una relación sana, y no todo el mundo quiere casarse o tener un compromiso tradicional. Estas decisiones, aún más en el S.XXI, son totalmente legítimas y no tienen que señalar una falta o carencia de algo: este tipo de relaciones o el hecho de estar soltero no tiene que significar un estado de felicidad mejor o peor. Cada uno encuentra su estabilidad y plenitud en planos diferentes, y esto no significa que haya renunciado al amor.

Por otro lado, durante este día no es obligatorio entregarse al masoquismo de las muestras de amor o las películas y canciones románticas. Estar enamorado no significa evadirse del mundo. Sal a la calle, haz ejercicio, queda con amigos y mantén tu rutina como cualquier otro día. Si quieres estar solo, considéralo como una cita contigo mismo: mira una película, relájate y retoma actividades que no has hecho en mucho tiempo. NO HAGAS COSAS QUE ALIMENTEN LA FRUSTRACIÓN.

Por otro lado, en el amor no correspondido sucede que se idealiza la vida con la otra persona, sin ni siquiera haberla conocido realmente o haber vivido situaciones románticas. Este tipo de sufrimiento responde a necesidades físicas y afectivas más basadas en lo que pasa en la mente que en las cualidades reales de la otra persona.

Los psicólogos ponen una dosis de realidad a esta sensación. Se debe saber que el el amor es algo que se construye con el tiempo, la convivencia y el conocimiento del otro en las diversas situaciones que surgen en la vida, especialmente en las menos favorables. Por ello, se debe a aprender a relativizar y distinguir entre el amor y deseo.

Otra sensación común es pensar que, tras una ruptura o desengaño amoroso nunca más se va a encontrar a la persona indicada o que no puede haber otra que te haga feliz. Aquí es importante, según los expertos, puntualizar dos máximas. La primera, que tu vida es tuya y no depende de nadie. Puedes ser feliz solo, sin la compañía de ninguna pareja, existen más planos afectivos que el sentimental. Por otro lado, no existe una sola persona de la que puedes enamorarte o generar una conexión, abre tu mente, vive tu vida y conoce gente nueva, podrás encontrar una nueva ilusión si te deshaces de emociones negativas y apáticas.

Por último, el rechazo de alguna persona o estar soltero no significa que haya algo malo en ti. Eso no es indicio de validez o de que no te aprecien, valoren o consideren importante. Solo significa que, una vez, en una situación y con una persona en concreto, las cosas no han salido bien. Sé positivo, si pensamos en lo negativo de forma obsesiva, podemos tener la sensación de que revivimos la experiencia una y otra vez. No solo seguirá haciéndonos daño sino que, además, nos resultará todavía más difícil superarlo.