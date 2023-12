¿Dificultad para perder peso? Estos son los factores que te hacen engordar

Perder peso no solo se basa en hacer dieta y actividad física. Pero empezar el cambio de alimentación y el de introducir una rutina de ejercicio, supone un esfuerzo tremendo. Llega la hora de subirse a la báscula y compruebas que no has obtenido los resultados esperados, generándote una sensación de frustración. Estabas contento porque sentías y sabías que lo estabas haciendo bien, que estabas haciendo lo que tenías que hacer, además interiormente te encontrabas mucho mejor y también estabas notando ese cambio.

Debes saber que este bloqueo lleva aparejada otras circunstancias que contribuyen a la ganancia de peso y no están tan vinculadas a la alimentación y al ejercicio. Por ejemplo, hay una relación que explica muy bien la dietista-nutricionista y doctora en Bioquímica, Griselda Herrero, en el portal Infosalus sobre el concepto de 'balance energético' en el que señala que según la relación entre lo que comes y lo que gastas en calorías, "así será el efecto sobre el peso".

"Es una relación entre las calorías que ingresamos a través de la comida y las que nuestro cuerpo gasta. Dentro de las que gasta, tenemos la parte que consume para que nuestro organismo se mantenga vivo (respirar, pensar, dormir, que el corazón lata) y luego a esto hay que añadirle la actividad que realicemos durante el día y no es solo la actividad física. El que yo esté de pie gasta más que el estar sentado o tumbado. El que yo esté pensando, comiendo, o trabajando gasta energía también", señala Herrero.

Razones por las que no pierdes peso

Esto de perder peso no es tan sencillo como decir "Hago más o menos ejercicio" o "Como más de esto o menos de lo otro" ya que hay una serie de factores que, aunque parezca que son independientes, todos ellos están perfectamente conectados y todos influyen los unos en los otros:

Edad

Genes

Descanso

Estrés. El cortisol es una hormona fundamental para la vida pero que en niveles muy elevados puede hacer que comas de más y que, por tanto, aumentes de peso.

Hormonas

Metabolismo

Alimentación

Sedentarismo

Patologías varias

Lo que haces sin darte cuenta

Además de todos los factores que contribuyen a bloquear la pérdida de peso, hay otros que tienen que ver con las cosas que haces diariamente, que son involuntarias y que las hace sin darte cuenta.