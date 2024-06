¿Engordas en verano a pesar de comer menos? Trucos para que no recuperes el peso perdido

El buen tiempo, las altas temperaturas, las condiciones propicias para las reuniones... Son factores que nos ponen en riesgo de coger unos kilos de más durante el verano. Nos hemos llevado algunos meses cuidando la alimentación de cara a esta época del año y, en la mayoría de los casos, cuando esta etapa termina, nos hemos traído de vuelta algunos kilos de más.

Y eso que muchas veces comemos menos alimentos, pero son de peor calidad. Otras, la tendencia a engordar está en el propio ambiente. Un estudio publicado por el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) en 2014, Ambient Temperature and Prevalence of Obesity in the Spanish Population: The Di@bet.es Study, señala que los cambios en la temperatura ambiente relacionados con el cambio climático cada vez son más habituales, por lo que pueden modificar potencialmente el riesgo de obesidad de una determinada población.

"Practica actividades físicas menos intensas y que se desarrollen en entornos más frescos como el agua"

Factores por los que podemos engordar en verano

Durante el verano, hay una tendencia a consumir más alimentos y más bebidas altas en calorías, como helados, refrescos, cervezas y comidas en barbacoas en la que se consumen alimentos más ricos en grasas y azúcares.

Este tipo de reuniones y eventos propician un mayor consumo de alcohol y recordemos que las bebidas alcohólicas son muy calóricas, mucho más que tomar una porción de pastel, por lo que, nada más con eso, la subida de peso está garantizada.

Una de las formas de evitarlo es practicando ejercicio con el que eliminarás los excesos. Sin embargo, con la llegada del calor nos volvemos más perezosos en este sentido. Nos cuesta más mantener la rutina deportiva, además de encontrar un hueco compatible en el día para que no nos coincida con el calor. Otra opción es cambiar a actividades físicas más suaves y que se practiquen en entornos más frescos como el agua.

Con el calor, se retiene más líquidos por lo que puede hacer que nos sintamos más hinchados y, por tanto, con probabilidades de aumento de peso, aunque por esta causa puede darse de forma temporal.

El cambio en la rutina y el estrés de las actividades, además de los viajes son factores que nos cambian los hábitos y nos sacan de nuestra rutina, modificando nuestros patrones de sueño y aumentando los niveles de cortisol, una hormona que favorece el aumento de peso.

"Si vas a comer fuera, elige alimentos menos calóricos y más frescos como son las ensaladas o los gazpachos"

Claves para no recuperar el peso perdido

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no debes obsesionarte con no engordar ya que estar tan pendiente de lo que comes y de lo que no, es tan perjudicial como olvidarte de la báscula. Si sigues manteniendo una alimentación sana, aunque tengas días de "comilonas", puedes mantenerte y no engordar tanto.

En esos días en los que no comas fuera de casa, intenta seguir con tu rutina y respetar los horarios habituales de comida. De igual modo, intenta seguir con la rutina de ejercicios ya que el buen tiempo también propicia la actividad en las personas.

Si vas a comer fuera, elige alimentos menos calóricos y más frescos como son las ensaladas o los gazpachos y si hay algo de aperitivos, intenta elegir los que tengan menos calorías, evitando frituras y exceso de embutidos.

No te saltes comidas y mantén siempre "a punto" tu hidratación. Tampoco se trata de llevar estrictamente lo de las cinco comidas diarias porque esto depende de muchos factores, tales como el periodo del año en el que nos encontremos o el tipo de entrenamiento que estemos poniendo en práctica en ese momento. Si en verano, cambiamos de actividad de física, esa ingesta también tiene que cambiar. Lo explica la nutricionista y tecnóloga de los alimentos, Mónica Acha, en el siguiente vídeo: