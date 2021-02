Nuevos retos en el abordaje de la Leucemia Linfocítica Crónica

Aunque los diseños de los estudios aconsejan que se administren de por vida, “es cierto que están apareciendo estrategias con nuevos fármacos que pueden ser finitas, por un periodo determinado, y aunque no nos podemos considerar capaces de curar la enfermedad, es posible que no afecte a la expectativa de vida y que el paciente pueda vivir con calidad de vida ”. Se trata ya de una patología crónica cuyo manejo puede hacer que se considere curable en muy poco tiempo.

Desde un punto de vista cronológico, en esta cascada de innovaciones terapéuticas acontecida en las últimas dos décadas, primero llegaron los anticuerpos monoclonales , inmunoglobulinas muy selectivas capaces de unirse a las células leucémicas y que lograron aumentaron la supervivencia. “ En los últimos años han llegado fármacos orales , mucho más selectivos, con menos afectos secundarios y que son más cómodos para los pacientes. Al ser oral no tienen que acudir al hospital e implican mejor tolerancia para no tener que realizar controles de toxicidad tan frecuentes”.

El experto explica que, muchas veces, se detecta con una analítica de sangre en la que se ve un aumento de número total de glóbulos blancos. “La inmensa mayoría de pacientes no se lo pueden creer, se encuentra bien y uno de cada tres pacientes no necesitará tratamiento porque la patología progresa de una manera muy lenta a muy avanzada edad ”. Respecto a los tratamientos, el doctor Ríos subraya que “ahora estamos viviendo una evolución al pasar de las pasar de las quimioterapias clásicas a fármacos mucho más selectivos , mejor tolerados, más eficaces y con muy buena respuesta en los pacientes”.

Es el tipo de leucemia más frecuente, representando el 30% de las leucemias . No obstante, se considera una enfermedad rara, ya que supone solo el 0,8% del total de tumores diagnosticados. El riesgo de desarrollar LLC es mayor entre las personas de más edad , situándose la mediana de edad de los pacientes entre los 70 y 72 años. Debido al previsible envejecimiento de la población en nuestra sociedad, se espera un aumento en la incidencia y prevalencia de esta enfermedad.

La Leucemia Linfocítica Crónica (LLC) , es un cáncer hematológico que se origina en los linfocitos producidos en la médula ósea. Las células cancerígenas se acumulan lentamente, lo que hace que muchos pacientes no presenten síntomas hasta pasados varios años.

La atención no se resiente

A la hora de analizar la situación actual de los pacientes con leucemia linfocítica crónica, el doctor Eduardo Ríos Herranz indica que “la atención a los pacientes ha estado funcionando bien a pesar de la situación crítica del hospital y al bloqueo de toda la actividad sanitaria”. Respecto al efecto en el diagnóstico de la enfermedad, como alertó recientemente la Sociedad Española de Oncología Médica, el experto cree que “si se han dado retrasos en los diagnósticos por el bloqueo o saturación de la Atención Primaria, aun no lo sabemos. Supongo que son datos que llegarán más adelante”, aclara. “Respecto a los tratamientos desde luego que no. No ha habido en ningún momento pacientes que, estando tratados, vieran interrumpido su tratamiento”, subraya. El pasado mes de diciembre la Escuela Andaluza de Salud Pública organizó una jornada virtual sobre los nuevos retos en el abordaje de la Leucemia Linfocítica Crónica en colaboración con AbbVie, en la que participaron hematólogos, pacientes y gestores.